Todavía me acuerdo de cómo hace tan solo unos años no me tenía que preocupar por los regalos de Navidad, pero a medida que voy cumpliendo años, me voy dando cuenta de que tengo que llegar a casa con algo más que una sonrisa. Me parece curioso como una cosa tan simple como comprar un regalo, y encima siendo algo que hacemos todos los años, a veces puede ser muy difícil. Te vuelves loca pensando en dónde ir e intentando acertar para evitar que te pongan esa sonrisa falsa cuando lo abren y te miren diciendo lo bonito que es.

Yo siempre me paso por un millón de sitios diferentes, y al final acabo con las manos vacías. Hasta ahora... He descubierto que en Bodybell tienes todo lo que necesitas para acertar con tus compras en una sola tienda, tanto para amigos como para la familia. Cuando entré, lo primero que hice fue maquillarme, algo que me vino genial, porque justo después tenía una fiesta y no me daba tiempo a volver a casa. ¡En un momento pasé de un look 'casual' a estar radiente y muy glamourosa!

La atención en Bodybell es inmejorable, y la asesoras que me atendió dio en el clavo con cada uno de los regalos después de que le contara cómo era y qué quería para cada una de las personas importantes de mi vida. En un segundo me enseño miles de cosas que estoy segura de que les encantarán en cuanto abran los paquetes. Porque ese es precisamente otro de los retos al regalar en Navidad: envolver bien todo para que la sorpresa sea aún mayor. ¡Y en Bodybell me dieron ese trabajo (tan difícil para mí) hecho... y muy bien hecho!

Os deseo una feliz Navidad a todos... y suerte con la aventura de los regalos.