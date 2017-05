¿Ayunas un par de días o haces dieta todos los días?

7 may 2017 SILVIA TORRES

Hace varios años los expertos se debaten entre estas dos estrategias para perder peso. Una parte de ellos asegura que lo más eficaz para perder kilos es hacer ayuno de modo intermitente, una estrategia que permite perder peso en poco tiempo y que además, según algunos estudios se relaciona con la longevidad. La otra parte apuesta por seguir un régimen regular bajo en calorías todos los días.

Ahora una nueva investigación publicada en JAMA Internal Medicine asegura que la dieta basada en ayunos intermitentes podría no ser tan buena como se creía para adelgazar en poco tiempo. El estudio compató varios grupos de personas, unos hacían un ayuno de unas 500 calorías seguido por días “normales” en los que comían cualquier cosa, y otros seguían una dieta típica con un recorte diario de calorías de un 25%.

Los investigadores creían firmemente que el grupo del ayuno perdería máss peso que los otros, entrecortas cosas porque se percibe que es más fácil hacer un ayuno intermitente que seguir una dieta diaria. Sin embargo, un año después ambos grupos habían perdido aproximadamente seis kilos y en el grupo de los ayunadores había más desertores por dificultad para seguir el régimen que entre los que se sometían a un recorte diario de calorías.

“Realmente estaba convencido de que sería más fácil de seguir un ayuno intermitente y que además se perderían más kilos, me ha sorprendido que con ambas estrategias se adelgace en la misma medida, dijo la autora del trabajo Krista Varady, profesora asociada de la Universidad de Illinois en Chicago y autora del libro The Every-Other-Day Diet (La dieta de días alternativos). Su mensaje ahora es que el ayuno intermitente no funciona para todo el mundo.

Los investigadores no encontraron diferencias entre las personas que se sometieron a ambas dietas respecto a la tensión arterial, la resistencia a la insulina o la frecuencia cardíaca.

Según la autora en el trabajo se vio que a todo el mundo no le funciona la misma dieta. “Para la mitad de los que hicieron ayuno no hubo apenas efecto, sin embargo otras personas con esa misma dieta consiguieron perder entre 10 y 20 kilos. Esto sugiere que todas las personas no responde igual de bien ante la misma dieta. Si las personas fracasan con una dieta (controlada) para perder peso, en lugar de desanimarse debe probar hasta que encuentre el régimen que mejor le funcione. Lo que va bien en una persona no tiene que funcionar igual deben en otra”, dijo Varady.

