Ahora sí que te gustará comerte el tarro

5 jun 2017 VÍDEO: ANDREA ANTOLÍN / TEXTO: RAQUEL ALCOLEA

Nunca comerse el tarro fue tan saludable. A medio camino entre la filosofía healthy y el 'do it yourself' se sitúa la fiebre de los Mason Jars o tarros de cristal. No solo porque cualquier alimento colocado en un tarro de vidrio resulta más atractivo que el de un tupper, sino también porque los tarros permiten conservar mejor la comida, calentar platos sin que los alimentos pierdan propiedades y respetar el medio ambiente.

Una de las defensoras de esta particular fórmula de 'take away' es la coach nutricional Marta Vergés Viñals, que triunfa con su libro 'Cómete el tarro' (Planeta), con 60 recetas vegan-friendly en las que priman los productos ecológicos y los alimentos vegetales. ¿Su objetivo? Que liberemos las toxinas del cuerpo y nos sintamos más vitales. Pincha aquí para ver la receta que propone a Mujerhoy.

A lo largo de su vida, la experta ha probado todo tipo de corrientes nutricionales: desde la macrobiótica hasta el vegetalianismo, pasando por la nutrición integrativa y a través de sus experimentos le han quedado claras dos máximas que tienen mucho que ver, tal como ella misma reconoce, con el sentido común. Una es que los vegetales y las frutas son beneficiosos para la salud. Y la otra es que los productos envasados, precocinados y procesados nos perjudican. Por eso en sus propuestas siempre busca incluir los alimentos más puros posibles.

La experta propone en su libro 'Cómete el tarro' que recuperemos el amor por los alimentos crudos pues, a su juicio, los hemos desterrado de nuestra dieta y esto ha hecho que a algunas personas les sienten mal los vegetales y las frutas crudos. "Nos cuesta más digerir los alimentos crudos porque no estamos acostumbrados a ello. Y esto hace que necesitemos un proceso de adaptación cuando decidimos incorporarlos de nuevo en nuestra dieta", explica. Para ello, Vergés aconseja que no hagamos una introducción radical, sino que los vayamos incorporando poco a poco en nuestro día a día y siempre teniendo en cuenta una regla básica: masticar muy bien los alimentos. Y es que la experta asegura que otra de las razones por las que suelen sentarnos mal algunos alimentos crudos es porque nos hemos acostumbrado a devorar, en lugar de masticar y eso hace que a nuestro organismo le cueste más digerirlos", explica. Como ayuda extra, no obstante, la experta lanza un mensaje tranquilizador para los que están menos acostumbrados a comer crudo. "Las recetas que aparecen en el libro incluyen combinaciones nutricionales que facilitan la digestión, pues si el organismo absorbe mejor los alimentos, se crea menos toxicidad en el cuerpo".

Queda claro entonces que los vegetales y las frutas han de ser los ingredientes principales de los platos en tarro que propone Vergés, pero, ¿cómo deberlos colocarlos en el tarro para que, además de tener una estética atractiva, los alimentos conserven su calidad y frescura?

El secreto del tarro perfecto Capa base : En el fondo siempre colocaremos los alimentos con salsas o macerados o los vegetales que puedan soltar agua.

: En el fondo siempre colocaremos los alimentos con salsas o macerados o los vegetales que puedan soltar agua. Capas intermedias : El orden de las capas debe ser de más a menos peso de los ingredientes hasta llegar a la capa superior.

: El orden de las capas debe ser de más a menos peso de los ingredientes hasta llegar a la capa superior. Capa superior : Se colocan los ingredientes de hoja, para que se mantengan frescas.

: Se colocan los ingredientes de hoja, para que se mantengan frescas. Topping: Se colocan semillas, frutos secos y deshidratados para dar la chispa crujiente.

Nunca olvides el efecto crunchy

En ocasiones acabamos comiendo de forma visceral y extrema porque no hemos equilibrado la comida en cuanto a sus texturas. Así, tal como explica Marta Vergés, te puede pasar que, si todo lo que has comido es blando, te vengan al terminar de comer unas ganas tremendas de devorar alimentos tostados y secos. "En realidad lo que el organismo te está pidiendo es una textura crujiente junto con el resto de ingredientes del tarro. Encontrar diferentes texturas dará placer a tu paladar y además tendrá un efecto saciante", revela.