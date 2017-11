9 falsos mitos sobre la pÃ©rdida de peso

17 nov 2017

Para algunas personas la pérdida de peso se convierte en una obsesión. Es cierto que la genética y también los malos hábitos hacen que mientras algunas consiguen perder peso de forma sencilla, a otras les cuesta mucho.

En poco más de un mes empiezan las navidades, y muchas de vosotras seguro que estáis pensando en perder peso ahora, para compensar los kilos que la gran mayoría cogemos en las fiestas. La doctora Rosso, del centro médico Lajo Plaza, nos ayuda a desterrar algunos mitos falsos sobre la pérdida de peso y las dietas, para que no te engañen ni engañes.

Mito 1: es imposible perder peso

Por supuesto que no es imposible, pero sí es difícil, sobre todo para algunas personas. Si estás en este último grupo, la doctora Rosso recomienda ponerse en manos de un especialista para que realice un completo plan de asesoramiento nutricional, que va más allá de la prescripción de una dieta. En el centro Lajo Plaza ofrecen un concepto integral que abarca desde los hábitos del paciente hasta el análisis de sus datos antropométricos.

Mito 2: para perder peso solo hay que comer menos y hacer más ejercicio

A muchas personas sí les funciona cambiar de hábitos alimenticios y aumentar el ejercicio para adelgazar. Pero la doctora Rosso explica que "hay otros factores como la genética, el medio ambiente, el estado emocional, el estrés o la reacción de cada organismo a determinados alimentos, que también influyen. Muchas investigaciones apuntan a que la creencia común de que contar las calorías es suficiente para adelgazar es falsa. Se debe prestar una atención global a la composición de la dieta de una persona y analizar cómo las calorías afectan a las hormonas y al metabolismo".

Mito 3: todas las calorías son iguales

Si quieres perder peso debes fijarte en las calorías, pero también de dónde vienen. Y la doctora Rosso pone un ejemplo: beber un refresco cero calorías no es mejor que un puñado de almendras aunque éstas sí tengan calorías. Aprender lo que se esconde detrás de lo que comemos, manteniendo por ejemplo un diario de alimentos, es una manera muy útil de tener una visión real de nuestra alimentación. Comprender de donde vienen las calorías, grasas, azúcares, hidratos de carbono…, puede ayudar a identificar lo que hay que cambiar.

Mito 4: es necesaria una pérdida significativa de peso para notar cambios en la salud

Según la doctora Rosso, hay investigaciones que demuestran que con sólo un 10% de pérdida de peso, las personas experimentarán cambios notables en su presión arterial y en el nivel de azúcar en la sangre, reduciéndose el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2.

Mito 5: solo hay una dieta que funciona

Claro que no, hay muchas dietas que te harán perder peso, aunque quizás no es la que ha hecho tu mejor amiga. Si no consigues adelgazar de forma sencilla, debes acudir a un especialista para que te ponga la mejor dieta para ti, después de haberte hecho un estudio pormenorizado.

Mito 6: quien tiene sobrepeso es porque come demasiado

Desgraciadamente no es la única razón, los expertos en obesidad sostienen que los factores que han contribuido a que la obesidad sea una epidemia son múltiples. El aumento del consumo de alimentos y bebidas procesados altos en calorías, el sedentarismo, y algunos investigadores lo vinculan también a la exposición a productos químicos como el bisfenol que se encuentran en artículos cotidianos como recipientes de comida enlatada.

Mito 7: tienes que renunciar al alcohol para perder peso

Es cierto que el alcohol tiene muchas calorías y en cualquier dieta se restringe su consumo. Pero, la doctora Rosso señala que diversos estudios demuestran que si se consume de forma moderada –una cerveza al día o una copa de vino-, no existe tal relación. La moderación es la clave aunque siempre hay que tener en cuenta que no todas las personas reaccionan de la misma manera a los mismos alimentos.

Mito 8: se necesita mucha fuerza de voluntad para no recuperar el peso perdido

Sí hay que tener fuerza de voluntad para no pegarte un atracón, comer eso que tanto te gusta pero sabes que no te conviene, etc. Pero hay otros factores (genéticos, ambientales…) que juegan un papel importante y que hacen que para unas personas sea más difícil que para otras mantener el peso conseguido. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, cuando una persona pierde una cantidad importante de peso, su apetito aumenta proporcionalmente provocando que se consuman unas 100 calorías más por cada kilo perdido. Aunque eso no significa que sea imposible mantener el peso a largo plazo, luchar por hacerlo no es en modo alguno un reflejo de la fuerza de voluntad, la motivación o la ética del trabajo.

Mito 9: necesitas una pulsera de actividad para progresar en tu pérdida de peso

Las pulseras de actividad están de moda, pero no queman grasas. Te ayudan a motivarte para moverte. Pero según un estudio llevado a cabo en 2016 con 470 personas que realizaron un plan de adelgazamiento durante 2 años, quienes utilizaron pulseras de actividad perdieron, de media, 3,5 kilos, mientras que los que no las utilizaron, perdieron un promedio de casi 6 kilos.