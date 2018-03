Los cuatro secretos de los que llegan siempre en forma al verano

6 mar 2018

Hoy entra la enésima ola de frío del invierno pero a pesa de ello esta semana empieza marzo, luego llega la primavera y en nada el verano ya está aquí. La Operación biquini no empieza en junio, sino ahora. No digas que no te lo avisamos. Estos son los secretos de los que siempre llegan estupendos al verano.

Están en el libro 'Mind your Body : 4 weeks to a Leaner', 'Healthier Life', del entrenador personal Joel Harper que ha trabajado durante dos décadas con clientes variados, desde deportistas de élites hasta famosos. Harper enumera las cualidades que él ha visto en esas personas que siempre consiguen dominar su cuerpo.

Tienen un objetivo. Lo definen exactamente, puede ser perder 10 kilos o reducir la presión arterial o ponerse unos vaqueros de la talla 38. Siempre algo preciso, nada vago o difícil de medir. Una vez que tienen identificada su meta van a por ella. Es difícil que la motivación venga de fuera, uno debe motivarse a uno mismo y para eso las metas tienen que ser muy concretas, es difícil hacer sacrificios por algo demasiado abstracto.

Son disciplinados. Para conseguir un objetivo a largo plazo hay que cultivar la determinación, unos hábitos y una disciplina. Hay que ser consistente con la dieta y con el entrenamiento.

Visualizan el éxito. Este experto pide a sus clientes que cierren los ojos e imaginen el cuerpo que quieren conseguir, pero que lo hagan de la cabeza a los pies. Incluso les aconseja que se compren ropa de la talla que quieren terminar usando y que se la prueben todos los días hasta que consigan entrar en ella.

Se dejan llevar (solo a veces). Es inevitable que cada cierto tiempo aparezcan circunstancias que conspiren contra tus objetivos, por ejemplo si tu pareja te invita a una cena romántica y ya tienes preparada la ensalada para la cena. En esos casos siguen la corriente y disfruta de la vida. Siempre habrá tiempo para hacerse otra ensalada.