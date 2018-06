21 jun 2018

El entrenador que cuida los cuerpazos de Elsa y Chris ha pasado la mayor parte de su carrera de rodaje en rodaje, pues su papel es que todo Hollywood se ponga en forma de cara a proyectos especiales. Tras trabajar con Hemsworth ha creado el programa Twenty40, centrado en entrenamientos cortos y eficaces que encajen con las apretadas agendas que se imponen en la industria cinematográfica. Luke Zochi no duda en comentar a Chris el hecho de que su mujer está en mejor forma que él, algo que el actor no solo no desmiente, sino que aplaude.

El sistema de entrenamiento en el que Pataky y Hemsworth confían consiste en sesiones de 40 minutos que aúnan ejercicios cardiovasculares, de fuerza y agilidad en un único entrenamiento. Saltar a la comba y el boxeo son algunas de sus claves para quemar calorías, y los ejercicios con pesas rusas, las dominadas y los abdominales sin florituras innecesarias, dan forma a un sistema que promete resultados en muy poco tiempo.

Hollywood tiene una agenda muy apretada, pero la nuestra no se queda corta, ¿verdad? Lo maravilloso de este sistema es que puede practicarse en casa, por lo que toma nota y prepararte para sudar durante 40 minutos.

La primera fase del programa Twenty40 consiste en quemar calorías. Durante las cuatro primeras semanas, los entrenamientos de HIIT diseñados para perder grasa son el eje del sistema. La intensidad de los ejercicios cardiovasculares aumentan cada semana.

Tras haber perdido la grasa sobrante, el entrenamiento de fuerza se impone y se combina con workouts de alta intensidad cardiovascular. En esta fase el cuerpo se define y tonifica.

La tercera fase aúna los conocimientos adquiridos en las etapas previas. Se hacen circuitos de 30 minutos en los que los ejercicios de fuerza priman y se culminan con 10 minutos de HIIT.

Un entrenamiento que siga las bases de Twenty40 comenzaría con sentadillas durante 20 segundos acompañados de 40 segundos de descanso, repitiéndose la sesión 5 veces. A continuación, se realizan mountain climbers, también conocidos como el ejercicio del escalador, que trabaja a nivel cardiovascular e implica piernas, abdomen, hombros y pecho.

El siguiente paso consistiría en realizar zancadas con las que trabajar las piernas y el último paso se basaría en correr en el sitio. Cada uno de los ejercicios se hace durante 20 segundos, acompañado de 40 segundos de descanso. La tabla se repite cinco veces. En el caso de que quieras aumentar la masa muscular, puedes realizar los ejercicios con mancuernas o tobilleras con peso.

Otro entrenamiento consistiría en hacer sentadillas con salto. A continuación, flexiones en suelo. El siguiente paso consistiría en hacer zancadas en el sitio con salto -un auténtico quemagrasas- y terminaría con abdominales oblícuos. Como en el caso anterior, se repite la tabla cinco veces.

“Creo que los sprints en cinta son la mejor forma de quemar grasa. Has de correr lo más rápido posible durante 30 segundos y descansar otros 30 segundos y repetir 20 veces. Mi ejercicio de fuerza preferido es el peso muerto, porque involucra diferentes músculos “, recomienda el entrenador para las que prefieren entrenar en el gimnasio.