10 consejos de maquillaje para brillar en las fiestas de navidad y 10 famosas para inspirarte

22 dic 2016

¿Sueles maquillarte a menudo? ¿O eres de las que te da pereza y no utilizas tus cosméticos salvo en ocasiones especiales? La Navidad es sin duda una de ellas. Es una época de mil y un encuentros con tus seres queridos en los que toda mujer quiere estar perfecta. Y afortunadamente tenemos el maquillaje para poder sacarnos más partido.

Para acertar con tu maquillaje estas fiestas hemos recopilado una serie de consejos y looks de famosas que te pueden servir de inspiración. Pero, antes de nada, recuerda que el maquillaje debe adaptarse a ti para que quede bien. Aunque se lleve la purpurina si no te ves con ella, si no vas a ir a una fiesta de noche, o si no vas a llevar un outfit adecuado, no te recomendamos que la uses.

Además acuérdate de que no es lo mismo una comida en casa con tu familia, que una cena de gala en un hotel. Ni tu vestuario es el mismo, ni tu maquillaje puede ser igual. Para el día te recomendamos looks más naturales, en los que sí puedes pintarte un eyeliner y combinarlo con unos labios rojos, u optar por un labial nude y unas sombras marrones.

Por la noche, y sobre todo si celebras una cena fuera en un hotel o restaurante, puedes atreverte a jugar más con tus cosméticos y lucir looks más espectaculares, con unos labios oscuros, que se llevan mucho, unas sombras con purpurina o un eyeliner infinito.

10 Consejos para acertar con el maquillaje estas Navidades Un rostro impecable. Elijas el maquillaje que elijas, lo principal es lucir un cutis perfecto. La prebase, la base de maquillaje y el corrector te ayudarán a ocultar imperfecciones, granitos, ojeras… Elige un tono similar al color de tu piel para conseguir un maquillaje embellecedor pero natural. Ojos ahumados. Es un clásico con el que acertarás, si sabes hacértelo bien y con este tutorial de Pilar Lucas seguro que sí. Incluso por el día es una buena opción, si utilizas colores suaves como el arena. Eyeliner infinito. Por la noche, un eyeliner con rabillo infinito le dará a tu mirada un toque felino muy favorecedor. ¿Y si te atreves con un eyeliner azul que está de moda? Por el día no alargues tanto el rabillo. Pestañas XXL de día y de noche. Unas pestañas largas y curvadas cambian la mirada. Puedes conseguirlas usando extensiones de pestañas o aplicando varias capas de máscara. Atrévete también a usar un color diferente en las pestañas para una noche especial como Nochevieja: azul eléctrico, granate… Sombras doradas. Si vas a una fiesta, acertarás de lleno si utilizas sombras doradas, son elegantes y combinadas con un labial nude, te darán un toque de estrella de Hollwyood. Labios rojos de día y de noche. El rojo en los labios es un clásico que puedes llevar a todas horas. Solo tienes que encontrar el tono perfecto y combinarlo con el resto del maquillaje: de día, mejor dejarlos como protagonistas; de noche, puedes combinarlos con eyeliner negro con rabillo y un rostro muy luminoso. Maquillaje nude para tus comidas. Sombras en colores neutros como el beige, el marrón, el rosa, máscara de pestañas, un toque de blush en las mejillas y labios nude. Ya tienes un maquillaje natural para tus eventos de día. Labios oscuros, mejor por la noche. Son una de las tendencias de la temporada, de la que ya te hemos hablado en otros artículos, y una manera muy sencilla de transformar un maquillaje de día en uno de noche. Marrones, granates, ciruelas, morados, azules y hasta negros están permitidos para una noche especial. Juega con la purpurina. El maquillaje con purpurina es una opción perfecta para la Nochevieja. Puedes usarlos bien en los ojos, bien en los labios. ¡No abuses de ella! No te olvides de las uñas. Son otro complemento más de tu outfit. Los colores oscuros: granates, rojos, azules, verdes y hasta negros son perfectos para tener tus manos a la última estas fiestas.

Y 10 famosas para inspirarte en tus maquillajes de Navidad