Los mejores peinados y maquillajes de las famosas de la semana del 6 al 13 de enero

13 ene 2017

Compartir en google plus

Enero no es solo el inicio de un nuevo año, supone también el pistoletazo de salida para fiestas, galas, premios, tras el parón de las Navidades. Ocasiones donde podemos ver a las famosas luciendo sus mejores looks, que después nos sirven de inspiración. Como la gala de los Globos de Oro, antesala de los Oscar, y que nos ha dejado un buen puñado de looks beauty. Nuestro favorito, Kerry Washington con melena suelta y lisa y labios vamp en color berenjena.

La melena suelta ha vuelto a la alfombra roja: lisa, con ondas ligeras o más marcadas, y está entre los mejores peinados de la semana. Además de la protagonista de Scandal, Amy Adams con ondas marcadas y hacia un lado, Margot Robbie, con ondas rotas y raya en el medio, y Sienna Miller, semirrecogida con horquillas, la han lucido estos días y pueden servirte de inspiración para tus looks del fin de semana.

Y entre tanta melena suelta también os proponemos dos recogidos: un moño bajo 'effortless' como el de Diane Kruger, o un moño alto como Kendall Jenner y Hailey Baldwin.

Respecto a los maquillajes, los labios oscuros siguen siendo una tendencia este 2017. Emma Stone los ha llevado en granate con acabado mate, y Kerry Washington en berenjena con acabado gloss. El rojo es siempre una buena opción, con acabado mate como Karlie Kloss.

Otra tendencia de este año serán las miradas azules con eyeliner, sombras y hasta máscaras de pestañas en ese tono. Jessica Biel, Diane Kruger y Margot Robbie han lucido estos días miradas azules de varias maneras, todas acertadas.

Y los rostros ultra luminosos con iluminador y blush irisado, como los han llevado Kendall Jenner y Hailey Baldwin, también nos han cautivado.

¿Cuál es tu favorita?