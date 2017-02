Lady Gaga, maquillada por Marc Jacobs Beauty en la Super Bowl

6 feb 2017

La Super Bowl es mucho más que un evento deportivo. En Estados Unidos es el mayor espectáculo de la televisión que mueve millones de espectadores y de dólares... Tan importante es el resultado del partido, como la actuación que tiene lugar en el descanso del encuentro.

Este año Lady Gaga ha sido la encargada de amenizar la Super Bowl. La cantate no ha defraudado y además de ofrecer una vibrante actuación, aprovechó el micrófono para lanzar mensajes patrióticos y algún que otro mensaje más...

Para la ocasión Lady Gaga lució sus mejores galas firmadas por Atelier Versace. Entre ellos un body cuajado de cristales de Swarovski, una chaqueta dorada, un crop top blanco, medias de rejillas...

Y para acompañar el estilismo Lady Gaga se puso en manos de Marc Jacobs Beauty, en concreto de la make up artist de la firma, Sarah Tanno. Según ha explicado la estilista "para crear el look, me inspiré cogiendo información de todos los looks icónicos que Lady Gaga ha llevado a lo largo de su carrera, y lo elevé a algo nuevo. Quería que ella fuese capaz de mirar atrás, desde hace 10 años hasta ahora, y se viese intemporal".

En los ojos Lady Gaga lució una sombra ligeramente satinada, y un delineado con violeta. Para crear luminosidad alrededor del ojo, la maquilladora iluminó el hueso de la ceja y añadió profundidad y definición al ojo hasta crear el icónico ojo de gato. El toque final lo consiguió con abundante máscara de pestañas. El resultado: un ojo brillante, glamuros y femenino, perfecto para un show como la Super Bowl.

Posteriormente, Sarah Tanno definió la ceja y preparó la piel de Gaga para aplicar el maquillaje, dejando su rostro natural, pero sin imperfecciones. Para completar el look, Tanno quiso crear un labio rojo brillante, que fuese el complemento perfecto para el antifaz de cristales que Gaga llevó en la primera parte de la actuación, y el foco de atención cuando se quitó la máscara en la segunda parte.