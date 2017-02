10 feb 2017

Compartir en google plus

Que San Valentín caiga en martes no es excusa para no celebrarlo con tu pareja. Y aunque hayas adelantado la cita a este fin de semana, seguro que también te apetece quedar ese día. El problema es que siendo un día laboral, quizás no te dé tiempo a pasar por casa. ¿Cómo puedes estar radiante después de horas en la oficina?

El previo

Si por la mañana ya sabes que vas a quedar esa noche, te aconsejamos que te esmeres un poco más en tu maquillaje de día y que utilices una prebase para que el fondo dure más tiempo, así como una base de larga duración y un fijador del maquillaje. Si te aplicas sombras desde la mañana, igualmente debería utilizar una prebase de ojos para que se mantengan más tiempo y evitar la grasa del párpado que cuartea las sombras.

Qué llevar en el neceser

Prepárate un neceser con estos cosméticos para que puedas convertir tu maquillaje de día en un look de noche: para las pieles grasas es imprescindible llevar polvos matificantes o toallitas para quitar el exceso de sebo. Para las secas, una crema hidratante para reaplicar y conseguir un rostro jugoso. Para todas: iluminador, con él conseguirás dar luz a las zonas opacas (pómulos, arco de la ceja, aletas de la nariz); una máscara de pestañas (para abrir la mirada, cansada después de horas delante del ordenador); un eyeliner negro, marrón o azul; una barra de labios oscura; y un colorete.

Look 1: labios fuertes

Una de las maneras más sencillas de transformar tu maquillaje de día en uno de noche perfecto para tu cita de San Valentín es utilizar un pintalabios fuerte. Y aunque el look de Letizia con trenzas y labios rojos con acabado gloss nos encantó para copiar este San Valentín, te recomendamos que elijas un labial mate, tendencia este año como vimos en la alfombra roja de los Goya. Atrévete con un granate como Amaia Salamanca, el rojo clásico como Paz Vega, el rojo cereza de Bárbara Lennie, o el marrón de Penélope Cruz.

Getty Images Amaia Salamanca con labios mates en tono granate. Getty Images Penélope Cruz con labios mate en color marrón. Getty Images Paz Vega con labios mate en color rojo.

Look 2: pestañas XXL

Como vimos también en la alfombra de los Goya, las pestañas XXL son tendencia. Puedes conseguirlas con varias capas de máscara de pestañas, con extensiones o con pestañas postizas. Unas pestañas largas y curvadas conseguirán que tu mirada a las 9 de la noche esté como si te acabaras de levantar. Puedes combinarlas con un eyeliner y un toque de color en los labios, y tienes un maquillaje perfecto para tu cita de San Valentín.

Getty Images Kim Kardashian con pestañas XXL. Getty Images Kate Perry con pestañas XXL. Getty Images La Reina Letizia también se ha apuntado a la tendencia de las pestañas XXL.

Look 3: eyeliner infinito

Otro maquillaje para celebrar San Valentín y perfecto para hacértelo en la oficina es el cat eye, un eyeliner infinito que te dará un aspecto de diva de los 60, y que puedes combinar con un labial nude o, si quieres un look más sensual, con un pintalabios rojo.