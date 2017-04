Ellos sí que saben...

13 abr 2017 C. Uranga Madrid

Pómulos de estrella

Charlotte Tilbury, íntima amiga y artífice de los looks perfectos de Kate Moss y Victoria Beckham desde hace 20 años, juega siempre con dos coloretes para un rostro mejor definido. El tono fresco y suave lo aplica justo bajo las manzanas de las mejillas y el color más potente justo en el centro.

Resucita la mirada

Troy Surratt (heredero del mítico Kevyn Aucoin y maquillador habitual de Charlize Theron y Adele) lo consigue con una sombra de ojos en crema en un nude nacarado. Pero tiene que ser un par de tonos más oscura que la piel. Aplícala con los dedos en el párpado móvil y difumina desde ahí hacia el fijo.

Labios ombré imbatibles

" Violette, la makeup artist parisina que se rifan los diseñadores en Nueva York, lo ha aprendido todo de la reina de la piel francesa, Joëlle Ciocco. Y tiene la receta del labio degradado que tanto se lleva: da un toque de colorete en un tono potente justo en el centro del labio. Así consigue un degradado de color y un efecto de dos texturas, brillo y mate, sin que los labios pierdan volumen.

El smoky superfácil

Rebecca Restrepo, global makeup artist de Elizabeth Arden, se ocupa de Lucy Liu, America Ferrera y Mandy Moor. Su consejo para hacer el ahumado de ojos sencillo y rápido es que mires al espejo de mano desde un ángulo más bajo en el que puedas ver tu nariz. En esta posición, el párpado estará estirado y la forma de tu ojo definida, solo tienes que seguir los contornos con el aplicador.

Piel con luz propia

Nick Barose, que trabaja con Lupita Nyong´o, tiene su técnica y consiste en trabajar primero sobre el rostro una mínima cantidad de colorete en tinte aplicado con una esponja húmeda (él siempre usa Beauty Blender). Después la usa de nuevo para dar unos ligeros toques por encima, con una mezcla de maquillaje e iluminador líquido.

Contouring en versión minimal

Sir John es el mago detrás de los looks de Kim Kardashian y Beyoncé. Él consigue el contouring con un solo producto: una base de maquillaje dos tonos más oscuros que tu piel. Solo tienes que morder los carrillos y usar una brocha pequeña que quepa en el hueco que forman hacia dentro. Coge una cantidad pequeña de base y empieza a trabajarla con el pincel desde el lóbulo de la oreja hacia el centro de la cara.

Brillo sin complejos

Lucia Pica, global creative designer for makeup and colour de Chanel, está modernizando el maquillaje igual que Coco hizo en su momento con la moda. ¿Su sugerencia más interesante? Mezcla la base con un poco de bálsamo de labios para conseguir en los contornos del rostro (pómulos, mandíbula, cejas) ese look dewy que tanto gusta a las celebrities en Instagram.

Usar los polvos transparentes

Laura Mercier, maquilladora personal de Julia Roberts y Sarah Jessica Parker, aboga por perderle el miedo a este básico, porque realmente lo que consigue es fijar la base y el corrector. El truco está en usar el mínimo en cada aplicación e ir retocando poco a poco. Para ello, sacude bien la brocha o la borla y aplícalos con movimientos cortos y seguidos.

Labios superlativos, paso a paso:

Labios superlativos, paso a pasoSi sigues los vídeos de Lisa Eldridge, directora creativa de Lancôme, youtuber excelsa y artista tras los looks de Kate Winslet o Alexa Chung, seguro que has probado sus recomendaciones. Una de las más interesantes es cómo lograr labios voluminosos: