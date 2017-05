Labios de diva

31 may 2017 c. uranga

Las Jenner-Kardashian han puesto de moda las bocas carnosas y con volumen. Dale a la tuya una cura de mimos y te devolverá tu mejor sonrisa.

Exfolia con cuidado

Lip Sugar Scrub de Dior (37 euros). Exfoliating Lip Scrub de Deborah Milano (6,99 euros). Poutmud Fizzy Lip exfoliante de Glam Glow (24,90 euros). De venta en Sephora. pinit d. r.'

La piel de los labios es hasta siete veces más fina que la del resto del rostro. De hecho, es una semimucosa a medio camino entre el interior y el exterior de la boca, que se mantiene en contacto constante con la saliva. Cuando esta se evapora por acción del aire o la sequedad del ambiente, parte de la hidratación de los labios se escapa con ella. Tampoco contiene glándulas sebáceas ni sudoríparas, así que carece de la protección que los lípidos naturales de tu organismo procuran al resto de tu piel.

Todo esto la convierte en material ultra sensible con tendencia a la deshidratación constante. El parcheado de pielecitas secas que se forma en la superficie no es fácil de eliminar. Básicamente, porque la zona es tan sensible que puedes acabar agrietando los labios. Pero los nuevos exfoliantes lo tienen en cuenta y sus partículas de frotación están inmersas en aceites nutritivos. Algunas, como las de Lip Sugar Scrub de Dior, no es necesario ni retirarlas porque se deshacen solas.

Nutre y reaviva el color

Eight Hour bálsamo reparador intensivo para labios de Elizabeth Arden (26 euros). Huile Confort Lèvres de Clarins (22 euros). Mornin´ Sunshine de Lipstick Queen (23 euros). pinit d. r.'

Tras el peeling necesitas una capa gruesa de bálsamo y 10 minutos de relax. Pero antes de empezar es importante mirar la lista de ingredientes. Huye del petrolatum, una parafina derivada del petróleo que va a mantener tus labios en un círculo cerrado de adicción constante (sí, esa necesidad imperiosa y compulsiva de aplicarte cacao cada 10 minutos). Busca ingredientes como la vitamina E, las mantecas de jojoba y karité, y los aceites de buriti, macadamia y amaranto. Y apúntate a un plus de color que dé un toque de sublimación natural a tu sonrisa.

Alta protección

Butterstick Lip Treatment bálsamo con color SPF25 de Kiehl´s (19 euros). Colour Balm SPF50 de Camaleon (6,90 euros). Bálsamo de labios Pivoine Sublime SPF25 de L´Occitane (16 euros). pinit d. r.'

Sí, se queman con el sol. Seguro que has vivido ese momento de irritación y pelado constante en la playa alguna vez. Aunque contienen más melanina que el resto de la piel de tu rostro (la misma y del mismo color que tus pezones), no tienen la capacidad de protegerse de la agresión directa del sol durante horas. Así que no olvides aplicarte protector también en los labios y reaplicar después de una sesión de sol. O una de besos y arrumacos, por supuesto.