13 bases de maquillaje para el verano

20 jun 2017

Encontrar la base de maquillaje perfecta no es tarea fácil. Esa base que se adapte a tu piel, que corrija sus imperfecciones, como los puntos negros, los poros o las manchas, que te ponga buena cara y que quede natural.

Además en verano la cosa se complica. Necesitas una base de maquillaje de larga duración que permanezca inalterable todo el día, que aguante los 40 ºC, tan habituales en muchos puntos de España. Y que realce tu bronceado.

Aunque hay muchas mujeres que en verano, cuando ya han cogido color, prefieren no usar base, otras no pueden vivir sin ella. Si estás en este último grupo, ten en cuenta que tendrás que cambiar el tono de tu fondo de maquillaje si te has puesto morena. También conviene que elijas texturas más ligeras y acuosas, que hidraten tu piel, que la protejan de los rayos solares y de las manchas.

Aquí tienes nuestra selección de bases de maquillaje para este verano.