Entre rosas y corales

25 jun 2017 c. u.

Los tonos rosas y corales son los protagonistas indiscutibles de la temporada y darán mucho jugo a tu bronceado este verano.

Pink Power

Los tonos neutrales del no make up entran este verano en el territorio de la frescura gracias a las tonalidades pétalo, que tienen la capacidad de añadir un toque de insolencia a tu look pero manteniendo la candidez.

Ojos. Con los rosas claros, consigues un efecto velo; con los frambuesas y los ácidos, despiertas la mirada; y con los que tiran a malva, creas un halo de romanticismo. Aplícalos con los dedos o con una brocha mediana para depositar una capa indefinida y difuminada.

Pómulos. Busca el rubor natural en la zona de la manzana (la parte más redonda de tu mejilla, que aparece más claramente cuando sonríes). Los coloretes líquidos crean una sensación de frescor que sale de la propia piel; pero si prefieres la longevidad del polvo, añade un toque de luminosidad encima.

d. r. Lip & Cheek Palette de la edición limitada Steve & Yoni de M·A·C (46 euros). d. r. Ombre Premiere, tono Lilas D´Or, de la colección Eyes de Chanel (33 euros). d. r. Tropical Escape FourEver Bronze Bronxing Powder de Elizabeth Arden (40 euros). d. r. Orgasm Liquid Blush de la Orgasm Collection de NARS (32 euros).

Luz melocotón

Del naranja al rosa flamenco, los tonos corales van a estar en todas partes este verano. También en tu rostro, porque son las tonalidades que más jugo le van a sacar a tu bronceado.

Ojos. Aplicados como los rosas, en forma de velo pero solo sobre el párpado móvil: consiguen abrir la mirada y dar calidez a tu rostro.

Pómulos. Funcionan igual de bien sobre pieles pálidas y morenas, pero con solo un toque por encima del bronzer logran un efecto de rostro saludable. Y no son tan ñoños como los rosas.