Los trucos de las famosas para parecer más jóvenes

29 jun 2017

Compartir en google plus

¡Qué difícil es envejecer en Hollywood! Muchas celebrities se quejan de que conforme cumplen años los trabajos escasean, sobre todo los papeles para mujeres. Por eso ellas son expertas en ocultar su edad. Y no hablamos de tratamientos médico-estéticos o cirugías.

Independientemente de las operaciones, las famosas utilizan todo tipo de artimañas para ocultar algunos de los signos del paso del tiempo más visibles y quitarse 10-15 años en un momento. Trucos que tú también puedes utilizar, son sencillos y eficaces.

1. Un peinado rejuvenecedor como el bob con flequillo

Un truco habitual para parecer más joven es elegir un peinado rejuvenecedor. En general, los estilistas recomiendan cortar el pelo y apuestan por las medias melenas como los peinados más favorecedores para quitar años. Además, si le pones flequillo como Anna Wintour, taparás las arrugas de la frente. Un corte bonito a lo garçon puede ser otra opción para rejuvenecer.

2. Cejas bien pobladas

Con la edad, el vello corporal pierde fuerza y eso incluye a las cejas. Unas cejas finas, hace años de moda, no se llevan y además echan años encima. Fíjate que las famosas, cada vez más, apuestan por cejas gruesas y naturales. Puedes recurrir a la micropigmentación para conseguir unas cejas más pobladas y no te olvides maquillarlas siempre.

3. Maquillaje sencillo y natural

El maquillaje puede ser tu aliado para rejuvenecer, pero también tu gran enemigo si no lo usas bien, ya que podría echarte años encima. Fíjate que las famosas, conforme cumplen años, apuestan por un maquillaje más natural, muy sutil. Eso no quiere decir que no vayan maquilladas, es importante una base de maquillaje para igualar el tono y ocultar imperfecciones. La máscara de pestañas para abrir la mirada, el iluminador para dar a la piel jugosidad, y algún labial claro. Pero hay que huir de maquillajes excesivos.

4. Pelo más claro

Otro truco para parecer más joven es teñirse de rubia, o al menos aclararse el tono de pelo. Los colores oscuros endurecen los rasgos, mientras que los más claros dulcifican las facciones. Unas mechas más claras devuelven la luminosidad al rostro y quitan años. Por eso muchas famosas, con la edad, acaban rubias.

5. Gafas de sol para ocultar las patas de gallo

Muchas famosas no dudan en utilizar las gafas de sol para posar en la alfombra roja. Y es que si hay una zona que delata el paso del tiempo, ésa es el contorno de los ojos. Una piel mucho más fina que la del resto del rostro que envejece antes y peor. Y las gafas de sol son una ayuda para ocultarlas.

6. Collares anchos para tapar las arrugas del cuello

Otra zona que suele evidenciar más que otras los años es el cuello. Sobre todo porque es una parte que descuidamos y no solemos incluir en los rituales de belleza. Si quieres retrasar su envejecimiento, recuerda aplicar el sérum y la crema del rostro también al cuello y al escote. Para disimular arrugas, apúntate a los collares maxi.

7. Manga corta o larga para que no se vean las alas de murciélago

La cara interna de los brazos pierde la firmeza y elasticidad antes que otras partes. Esto se traduce en las antiestéticas alas de murciélago. ¿Qué hacen las famosas para disimular la falta de flacidez en los brazos? Evitar los tirantes y optar por vestidos y camisas con manga corta o incluso manga francesa.

8. Mitones y guantes para las manos

Las manos también suelen envejecer mal, sobre todo por culpa de las manchas. Acuérdate siempre de protegerlas del sol, con un fotoprotector, e hidratarlas con una crema específica de manos a diario, mañana y noche. Si no, tendrás que hacer cómo Madonna. La reina del pop lleva años cubriendo sus manos con mitones, vaya a donde vaya. Un truco muy sencillo para ocultar la edad.

9 Jamás enseñar las rodillas

Con la edad, además de cúmulos de grasa en ciertas zonas cómo los glúteos o el vientre, la piel pierde firmeza y se producen descolgamientos. Y las rodillas es una de las partes del cuerpo que sufre ese descolgamiento, en forma de pliegues y arrugas. Por eso es habitual que muchas famosas dejen de mostrar sus rodillas, optando por vestidos largo o outfits masculinos, con pantalones, incluso para acudir a la alfombra roja.