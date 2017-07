El maquillaje para tus noches de verano

28 jul 2017

En verano, las noches se alargan hasta la madrugada. Cenas, citas románticas, cañas con amigos, copas hasta el amanecer. Seguro que tienes múltiples compromisos en los próximos días. Y como queremos que brilles en todos, aquí tienes cinco looks beauty, muy sencillos, pero con los que serás el centro de atención.

Sombras nacaradas y maquillaje 'sun kissed'

Si tu piel está bronceada, solo tienes que aplicar un poco de iluminador en la parte alta de los pómulos, un colorete rosado y centrar toda la atención en los ojos. Utilizasvsombras con acabado nacarado en tonos marrones y beige. Termina con una capa de máscara de pestañas y labial nude con brillo. Si no estás aún bronceada, descubre en este tutorial cómo hacerte el maquillaje 'sun kissed'.

Labios naranjas

El naranja es el color del verano y aunque en la pasarela lo vimos hasta en las sombras de ojos, nos quedamos con unos labios naranjas, un beauty look más sencillo de llevar en la calle. Aplica base de maquillaje para homogeneizar tu piel, o simplemente unos polvos de sol para darle un poco de tono. Colorete, una capa de máscara de pestañas y potencia tu boca con un labial naranja con acabado mate.

Eyeliner años 60

El eyeliner sigue siendo una de las tendencias de maquillaje para este verano. Si te atreves puedes lucirlos de colores vibrantes como el azul o el verde. Pero si quieres una apuesta segura, utiliza el negro. Para conseguir un look más impactante, no te maquilles el rostro demasiado. Iguala imperfecciones con una base de un tono muy similar al de tu piel y dibuja el eyeliner con pincel o rotulador (no te pierdas la guía de cómo usar el eyeliner según la forma de tus ojos). Un par de capas de máscara de pestañas y un gloss natural en los labios. Lista para arrasar.

Sombras intensas

Este look beauty es más atrevido, pero te quedará perfecto si encuentras un color que le vaya a tus ojos. Aquí puedes ver una guía para dar con la mejor sombra de ojos. Para centrar toda la atención en la mirada, tienes que lucir una piel perfecta pero sin un maquillaje excesivo. Y aplicar la sombra en todo el párpado móvil y parte del fijo, así como debajo del ojo, a modo de liner. Una capa de máscara de pestañas y labial nude y ya tienes tu beauty look para arrasar en las noches de verano.

Piel luminosa

Es una de las tendencias del maquillaje en estos últimos años. Lucir una piel jugosa y luminosa (¡ojo! sin brillos) es sinónimo de juventud y frescura. Para ello, lo fundamental es tener una piel cuidada e hidratada. Después utiliza iluminador a tope, pero solo en las zonas clave, pómulos, un toque en la frente, en la nariz y en el lagrimal. Si ya estás morena, con el iluminador y un buen labial tienes un look sencillo y muy adecuado para las noches de verano.