Victoria Beckham lanzará su segunda colección de maquillaje en septiembre

4 ago 2017

Nada se le resiste a Victoria Beckham, ni la moda ni la belleza. La ex Spice Girl se ha convertido en una diseñadora de moda de culto entre las famosas, y va camino de convertirse también en la nueva gurú de la belleza.

Tras el éxito de su primera colección de maquillaje, junto a Estée Lauder, la británica ha comunicado a través de su perfil de Instagram, que el 1 de septiembre llegará la segunda. Victoria Beckham afirma estar "deseosa de dar a conocer la nueva campaña Victoria Beckham x Estée Lauder".

Excited to reveal my new #VBxEsteeLauder makeup campaign. The collection will be available from 1st September 2017 - stay tuned for more details x VB @esteelauder @lachlanbailey Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 6:04 PDT

Que a Victoria Beckham le gusta el mundo beauty no lo dudamos, la diseñadora no solo se ha limitado a poner su nombre en la colección de maquillaje. Además de participar en el proceso de selección de los colores de los cosméticos, la ex Spice Girl ha compartido sus rutinas de belleza en vídeo tutoriales como éste.

Si eres fan de Victoria Beckham seguro que estarás deseando que llegue el 1 de septiembre para ver la nueva línea de maquillaje y sus propuestas para el otoño.