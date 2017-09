14 sep 2017

Otoño vuelve a ser época de bodas. Si tienes una en las próximas semanas, además del vestido, los zapatos, el bolso, las joyas, y el peinado, también tienes que prestar atención al maquillaje.

Es el complemento imprescindible para conseguir un look 10. Y aunque lo ideal es ponerse en manos de un profesional del maquillaje, no todas nos lo podemos permitir. Sobre todo si tienes varias bodas… Así que queremos ayudarte con estos consejos y propuestas, inspiradas en las famosas. Ellas sí que se ponen en manos de los mejores maquilladores, así que no se nos ocurre mejor ejemplo.

¿No se te dan bien las brochas? ¡Pues en nuestro blog Maquillaje de Estrellas encontrarás, los consejos, además de tutoriales de la maquilladora profesional Pilar Lucas. Y aquí va una ayuda extra.

8 consejos para acertar con el maquillaje de invitada Elige el look que quieres lucir antes. Aquí tienes 10 maquillajes de invitada perfectos que te pueden servir de inspiración. Pero es importante que tengas en cuenta el color del vestido, si quieres potenciar los ojos, o los labios, si es una boda de día o de noche, si se celebra en el campo o en un castillo… Elige el maquillaje unos días antes de ponerte manos a la obra, incluso hazte una prueba con tu vestido, para ver qué tal contrastan los tonos. Piel limpia e hidratada. Si quieres que tu maquillaje quede perfecto, el primer paso es que tu piel esté limpia e hidratada. La noche anterior aplica una mascarilla para que ese día te levantes más radiante. Después de limpiar bien, aplica una ampolla flash. Prebase. Es fundamental por varios motivos. En primer lugar porque así tu maquillaje durará más tiempo. Pero también porque podrás preparar tu rostro, cubrir las imperfecciones, los puntos negros, los brillos, etc. Aquí te contamos más cosas sobre la prebase. Base de maquillaje natural. Se acabó el ir con una máscara y un tono de piel que no es el tuyo. Elige una base de tu color piel para conseguir un maquillaje natural, efecto piel desnuda, que es lo que se lleva, y que además nos queda bien a todas las mujeres. Corrector. Sí, pero solo en los lugares que necesites, si tienes ojeras, si hay algún granito… Y ¡cuidado con aplicar más cantidad de la necesaria! Aquí puedes ver los mejores consejos para acertar con el corrector. Potencia tus ojos. Es uno de los looks favoritos de las famosas, centrar toda la atención en la mirada, con un ahumado, sombras irisadas o un eyeliner cat eye, por ejemplo, si es una boda de noche. Si es una boda de día, sombras nude y un eyeliner más discreto, es perfecto. Imprescindible: máscara de pestañas e incluso extensiones o pestañas postizas. Son la clave para conseguir una mirada más abierta y bonita. Labios. Si decides realzar tu mirada, entonces toca ser discreta en la boca, con un labial nude, rosa, un gloss… Otra opción es centrar la atención en los labios, con un rojo, burdeos, marrón… Para ello entonces tendrás que elegir un maquillaje más discreto de ojos, con un eyeliner sencillo y máscara o solo unas sombras en tonos nude. Colorete e iluminador. El colorete es necesario para rematar el maquillaje. Elige un tono rosa, melocotón o marrón clarito tirando a naranja y aplícalo en la manzana de la mejilla. Y luego siempre iluminador, para conseguir ese rostro radiante y luminoso, que nos da tan buena cara.

