Claves para unas cejas perfectas

6 dic 2017 Cristina Uranga

Depilar, el quid de la cuestion

Cierto que lo mejor es no eliminar pelos de tus cejas si no quieres perderlos para siempre (que se lo digan a todas las que siguieron la moda de las línea mínimas en los 90). Pero igual de realista es que, cuando las tuyas son muy pobladas, no queda más remedio que despejarlas. Usa un lapicero de un tono más oscuro que el tuyo para trazar una línea por debajo de tu ceja con la forma que te gustaría tener y deshazte exclusivamente de lo que quede por debajo.

Intensificar marca la diferencia

Unas cejas más oscuras dan profundidad a la mirada. La vía más rápida y definitiva para conseguirlo es el tinte. Eso sí, para no complicarte la vida, ponte siempre en manos de profesionales (puedes pedir cita en los Brow Bar de Benefit). Y si aún así no te atreves, cuentas con un arsenal de máscaras de cejas en todos los tonos que, además de rellenar, aportan volumen.

Cada cosa en su sitio

Es lo esencial de unas cejas ideales para la forma de tu rostro: que la parte más gruesa se inicie justo en el comienzo de puente de la nariz y que la punta del arco se sitúe a tres cuartos del final. Todo lo que se quede corto lo puedes fingir con un lápiz. Y no te preocupes en exceso por la simetría, porque las partes izquierda y derecha de nuestro rostro no son completamente iguales, así que no fuerces la perfección porque resta naturalidad al resultado.

No debes olvidar que...

Las cejas son una de las partes más importantes del rostro para armonizarlo. Y, además de depilarlas, hay que maquillarlas. Las cejas se llevan gruesas, naturales pero arregladas, con efecto ‘messy’. Aquí tienes una selección de cosméticos que te ayudarán a arreglar las tuyas. Verás qué diferencia hay entre un rostro con las cejas arregladas y un rostro con las cejas sin arreglar.