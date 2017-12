Cómo conseguir una piel más radiante con 10 consejos fáciles

29 dic 2017

Empezar un año nuevo es sinónimo de renovación. El 2018 será nuestro año y nos dará una nueva oportunidad para cumplir los propósitos de salud y belleza que siempre nos hacemos. ¿O tú nunca has pensado que esta vez sí te vas a desmaquillar a fondo todos los días? ¿O que el deporte y la comida sana estarán más presentes que nunca?

Si quieres cambiar, apúntate los consejos de Inmaculada Canterla, directora de Cosmeceutical Center, especialista en Dermocosmética, Medicina Antiaging, Nutrición y Dietética. Ella nos da las claves para que esta vez sí que consigamos los objetivos relacionados con la dermocosmética y el control del envejecimiento.

Consumo de calidad

Os invitamos a cuestionaros en todo momento qué aplicamos en la piel, si es un producto adecuado, qué problemas de belleza quieres resolver y qué requiere tu piel en estos momentos.

La salud no tiene precio

En 2017 han triunfado los productos de cosmética low cost y la cosmética coreana, pero los profesionales esperamos que la población se conciencie y sea sensata. El precio no debe ser nunca un factor que esté por encima de nuestra salud y seguridad. Este año podíamos dejar de engañarnos (o que nos engañen) con titulares y con la ilusión de encontrar una crema, contorno de ojos o mascarilla maravillosa en la estantería del supermercado. Consejo: No dejarse llevar por las "modas cosméticas".

Técnica de aplicación

Tenemos que reconsiderar nuestros hábitos y tener en cuenta los movimientos e indicaciones: rápidos, lentos, vigorosos, de drenaje…. Y con asiduidad, reservar tiempo y presupuesto para ponernos en manos expertas de las terapias manuales, además se convierte siempre un momento de auténtico relax.

Zonas olvidadas

¿Escote envejecido? ¿Señoras preocupadas por las arrugas en el canal interpectoral? ¿Parpados caídos? Hoy en día todo tiene tratamiento y solución, o al menos mejora. Selecciona las mejores fórmulas cosmecéuticas y los tratamientos médico-estéticos específicos más adecuados.

Control del estrés

La piel y el sistema nervioso están estrechamente relacionados, siendo el reflejo de nuestro estado físico, psicológico y mental. La calidad del sueño impacta tanto en el funcionamiento como en el envejecimiento de la piel. La falta de sueño debilita la capacidad natural de la piel de repararse.

Protección solar todo el año

Llueva, nieve, haga sol o esté nublado la radiación UVA se mantiene estable. Por ello, es fundamental, que nos protejamos con un buen filtro todos los días sin excepción. Hay estudios que demuestran que incluso la luz visible (las bombillas, pantallas de ordenador, etc.) pueden producir manchas en la piel.

Limpieza de la piel

Si no limpiamos la piel, los productos no puede trabajar al 100% porque las impurezas de la superficie cutánea impiden su actuación saturando el tejido a la larga. La limpieza es imprescindible por la mañana y de forma doble por la noche. Y no, el agua micelar no es suficiente.

Aprovechar el invierno

Es la mejor época del año para tratar y/o eliminar algunas lesiones cutáneas porque no hay exposición solar. Deshazte de ese lunar, verruga, arañas vasculares o manchas solares cuando hay un menor riesgo de pigmentación, mayor discreción y comodidad y mejores resultados.

Alimentos antiaging

En el cuidado de la piel y su antienvejecimiento, un 70% es alimentación, dieta y suplementación, y el otro 30% es tratamiento vía tópica. Las claves para no envejecer son: una buena alimentación, el consumo de antioxidantes y una correcta protección solar.

La belleza sin edad

A los 50-60 años hay pérdida de densidad y volúmenes, pérdida de elasticidad… pero la ciencia hoy en día nos ofrece las sustancias, técnicas y métodos adecuados para que la afirmación de que “los 50 son los nuevos 30” sea cierta si se desea. Una combinación de tratamientos adecuados bien prescrita y dirigida ralentiza el envejecimiento.

También te puede interesar...

- Trucos de maquillaje de las famosas para tener los ojos más grandes

- Los cambios de look de las famosas en 2017

- Los mejores looks beauty de 2017