30 dic 2017 c. uranga

1. La preparación lo es todo:

Si no quieres que el maquillaje se parchee a la hora y media de habértelo aplicado, necesitas un lienzo en blanco que esté perfectamente hidratado. Si notas la piel rugosa, exfolia primero, aplica una mascarilla nutritiva o hidratante durante 10 minutos y, cuando la retires, masajea en profundidad con dos gotas de aceite facial y movimientos circulares para activar la circulación. Después, reafirma de manera inmediata con unas ampollas de efecto flash, como las clásicas de Germinal. Ya estás lista para empezar.

d.r. Huile Prodigieuse Riche de Nuxe (30,90 euros). d.r. Ampollas Acción Inmediata Doble Efecto Flash de Germinal (19,91 euros). d.r. Mascarilla SOS Hidratación de Clarins (40 euros).

2. La piel siempre lo primero

Para conseguir una piel perfecta toda la noche en una fecha tan señalada, toca sacar toda la artillería. Hay maquilladores que recomiendan corregir antes, pero solo si luego vas a apostar por un look básico. Si quieres sellar el resultado con polvos, es preferible que la corrección la hagas después de primer y base.

Como sabemos que nos has hecho caso y tienes el rostro perfectamente hidratado, aplicar ambos va a ser muy fácil. El primero se da como una crema, con movimientos circulares hacia arriba, y va a servir para unificar tono y disimular imperfecciones y suavizar la superficie. Aplica por encima el fondo, siempre desde el centro de la cara al exterior. Para facilitarlo, usa un sistema cushion como el de My Armani to Go, tu piel bien preparada se deslizará sin problemas sobre el primer. Corrige ahora si ves cualquier punto discordante y aplica una nube de polvos.

d.r. Météorites Gold Pearl de Guerlain (61 euros). d.r. Cushion My Armani to Go de Giorgio Armani (72 euros). d.r. En Sephora. Corrector Stylo-Expert Click Stick de By Terry (31,50 euros). d.r. Pro Filt’r Primer de Fenty Beauty (34 euros). d.r. Prisme Libre Éclat de Rose de la colección Les Nocturnes de Givenchy (51 euros).

3. Sublima las mejillas

Y hazlo antes de empezar con ojos y labios. Porque el rubor de los pómulos puede determinar la intensidad del resto del colorido. Para una noche como esta, puedes potenciarlo, pero elige colores favorecedores y que te ayuden a crear volumen: el caldera, los naranjas frescos o los rosas pétalo.

d.r. Man Ray for NARS The Veil Cheek Palette de NARS. d.r. Joues Contrastes So Close de la Collection Libre Numéros Rouges de Chanel (44 euros).

4. Labios a prueba de besos:

El truco definitivo para que el color perdure no podía ser más sencillo: dibuja el contorno y rellena con lápiz de delinear. Sella con un pañuelo de papel y repite la operación otra vez para intensificar el color. Después, aplica un toque de bálsamo o la barra de labios. Si prefieres el acabado mate, busca indelebles capaces de aguantar ocho horas sin inmutarse.

d.r. Lip Tattoo de Dior (33 euros). D.r. Rouge Pur Couture Edition Collectro Dazzling Lights de Yves Saint Laurent (35 euros). d.r. Diorific Khôl para labios en tono Intense Garnet de la colección Precious Rocks (41 euros) d.r. West Coast Glow perfilador de la colección de Gigi Hadid x Maybelline (5,99 euros).

5. Un toque bling bling en la mirada

Si hay un momento del año en el que el glitter tenga total sentido, ese es, sin duda, la gran velada de Nochevieja. Así que saca la purpurina y lánzate al reinado absoluto del brillo. Eso sí, te recomendamos que lo apliques con sentido y con las herramientas adecuadas. Para empezar, necesitas pegamento específico para fijarlo. Si lo quieres en los ojos, aplica siempre antes un primer específico o una base fijadora en gel, como la que proporciona el kit All-Over Glitter de Kiko Milano. Y aplícalo con un pincel en lugar de con los dedos. La forma de hacerlo no es arrastrando, sino con toques muy ligeros. Y si quieres un efecto smoky, maquilla debajo con un tono complementario. Para eliminar restos, enrolla celo de toda la vida alrededor de dos de tus dedos con la base de pegar hacia fuera y rescata el sobrante.