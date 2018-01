Alexa Chung, nueva imagen de L'OrÃ©al Professionnel

3 ene 2018

Diseñadora de moda, presentadora de televisión, modelo, escritora y ante todo 'it girl'. Alexa Chung estrena 2018 convertida en la imagen de L'Oréal Professionnel. Si 2017 fue el año que la alzó a la cima de la moda, tras recibir el British Fashion Icon por su primera colección de moda, 2018 será su gran año 'beauty'.

L'Oréal Professionnel ha anunciado una alianza con la "más parisina de las londinenses", Alexa Chung. En concreto, la 'it girl' británica pondrá rostro a los dos grandes lanzamientos de la firma de belleza para 2018: Parisian Nudes, la nueva colección de colores chic parisinos y Pro Fiber, la gama de reparación de cabello de larga duración que se renovará en 2018.

Con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram, Alexa Chung es a sus 34 años uno de los iconos de estilo de su generación. Su corte de pelo es uno de los más imitados. Por su puesto, Alexa Chung también ha escrito un libro que no podía llamarse de otra manera 'It'. No es la primera incursión de la británica en el mundo de la belleza, ya que ha hecho colaboraciones con otras firmas como Eyeko, o Nails Inc.

Seguro que también te interesa...

- Las famosas y el negocio de la belleza

- Los perfumes de los famosos

- La mascarilla de oro que arrasa entre las famosas