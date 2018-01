Bases de maquillaje: Ãºltimas innovaciones

6 ene 2018 c. uranga

Máxima cobertura, mínima expresión

Es exactamente lo que necesitas y lo que promulga el famoso look no makeup: disimulo absoluto de imperfecciones con una piel que no parece maquillada. Para conseguirlo se necesitan tecnologías de última generación. Y eso es lo que te proponen los nuevos fondos de maquillaje. Una altísima concentración de pigmentos de origen vegetal y una fórmula de siliconas y aceites volátiles en agua son los dos ejes de Diorskin Forever Undercover. En tres tipos de pigmentos se basa el maquillaje líquido de Couvrance de Avène: los Color-Reflexion, capaces de difuminar las microimperfeciones de la piel; los minerales, para un efecto superposición, y los fotodinámicos, que se adaptan a las diferentes luces del día y la noche.

d.r. Diorskin Forever Undercover 24h Full Coverage de Dior (45€). D.R. Couvrance Fond de Teint Maquillaje Fluido de Avène (19,40€). D.R. Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation de Fenty Beauty (32,90€). En Sephora.

Larga duración imbatible

El mayor escollo al que se enfrenta un maquillaje es la producción de sebo de tu piel. En los dos sentidos. Cuando es escasa, porque el rostro se reseca y la base se cuartea. Cuando es excesiva (lo más común), porque aparecen brillos en la zona T. Para controlarlos y regularlos las nuevas bases introducen tecnologías como la High Fidelity System+ de Clarins, con polvos de bambú que absorben el exceso de lípidos. Encre de Peau, el maquillaje inalterable de Yves Saint Laurent, evita la formación de brillos con un derivado de rocas volcánicas que puede absorber hasta tres veces y media su peso en agua. Superbalanced de Clinique, lo consigue gracias al extracto de alga.

D.R. Encre de Peau All Hours de Yves Saint Laurent (46,40€). D.R. Everlasting Foundation SP15 de Clarins (39€)

Luz en gotas

La última obsesión de nuestro tiempo, el rostro fresco y radiante, también se gestiona con la base adecuada. Por supuesto, necesitas una con la tecnología específica para un acabado luminoso y saludable. Sisleÿa Le Teint lo consigue con una mica especial con reflejos perlados y otra con efecto espejo. Sublimage de Chanel lo logra con polvos de diamante. Luminous Sheer Foundation está enriquecida con difusores de luz y Future Solution LX Total Radiance, con su exclusiva Aura Radiance Technology, que maximiza la luz en la superficie del rostro, pero también la que se emite desde el interior de la piel.

d.r. Future Solution Total Radiance Foundation SPF15 de Shiseido (105€). d.r. Luminous Sheer Foundation SPF15 de Sensai (56€). d.r. Sublimage Le Teint de Chanel (125€). d.r. Sisleya Le Teint de Sisley (123€).

Nuevas formas de aplicación

Brochas y esponjas son los medios tradicionales. A ellos se unen ahora los cushion venidos de Oriente, que permiten coger la cantidad justa de producto gracias a su proceso de doble aireado. Pero hay otra opciones. Como el maquillaje en barra de NARS con esponja, que permite un control absoluto en la aplicación. Sin embargo, la novedad más curiosa no es un fondo, sino el nuevo cabezal de Clarisonic para aplicarlo, una herramienta única que consigue un resultado profesional de pulido del maquillaje en tan solo 60 segundos.

d.r. Sonic Foundation Brush de Clarisonic (35€). d.r. Velvet Matte Foundation Stick de Nars (39€).

Dos trucos infalibles para un maquillaje perfecto

Customiza tu tono

La mejor forma de encontrar el tono ideal es crearlo tú misma. Para eso necesitas dos tonos: uno medio tono más claro que tu piel y otro un tono entero más oscuro. Mézclalos sobre el dorso de tu mano hasta dar con la tonalidad perfecta.

d.r. Skin Drops de Isdin (43,50€). d.r. Accord Parfait de L'Oréal Paris (12,95€). d.r. Fondo de maquillaje Zéro Défaut de Yves Rocher (9,20€).

Sella con polvos

Son imprescindibles para un acabado perfecto. La forma de aplicarlos es siempre mediante toques. Si arrastras la esponja sobre la piel lo único que consigues es modificar la base que ya has trabajado. También puedes darlos con una brocha y movimientos circulares.