Maquillaje rosa para rejuvenecer las pieles maduras

17 ene 2018

El rosa fue uno de los colores de 2017 en maquillajes y en moda. Aunque pueda parecer un color primaveral, este invierno también ha triunfado. Y sabemos la razón: el rosa rejuvenece.

El color de la inocencia, de la infancia, del amor… es un buen aliado para las pieles maduras. Un colorete, unos labios o unos ojos en tono rosa relajan las facciones, las iluminan y las rejuvenecen. En las uñas el color rosa también tiene ese poder rejuvenecedor.

A la hora de elegir el tono de rosa, puedes optar por los más naturales, tirando a nude, el rosa bebé, pero también puedes decantarte por el más fuerte, el fucsia. En medio toda una gama: rosa palo, rosa malva, rosa lavanda…

Otra ventaja del color rosa es que lo puedes usar tanto para un look de día como para un look de noche. Y queda bien en rubias y morenas. Para demostrártelo hemos recopilado 10 famosas que han lucido el rosa en su maquillaje. Y también 10 cosméticos rosas para que empieces a incorporarlo si aún no lo has hecho.

