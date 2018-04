3 abr 2018

Follow your dreams by Guapabox. Este mes la caja de belleza Guapabox te invita a seguir tu sueños, a no rendirte, a hacerlos realidad. Con un diseño irresistible, Guapabox te ofrece en abril 5 productos de belleza exprés, para ponerte guapa de forma inmediata.

Empezamos con una crema hidratante diaria vegana Essential Day Moisturizer de Ahava (15ml). El champú en seco Original de Batiste (50 ml) para arreglar tu pelo en un minuto. La loción autobronceadora Medium de St. Moriz (50ml), porque ya apetece lucir moreno. Las sombras de ojos Monomatic de D'Orleac Professional (tamaño venta), en formato barra y con esponja retráctil. El espejo ¡OHLalá! de Beter (tamaño venta) para llevarlo siempre encima.

Además, te llevas una sorpresa: la impresión de 10 fotos polaroid-Cheerz. Solo tienes que validar el código que encontrarás en tu caja para disfrutar de las imágenes que más te gusten en papel. ¿Apetecible, verdad? Pues pincha aquí para realizar tu suscripción por solo 15,95€.

