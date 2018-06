4 jun 2018

Ya nos lo venían adelantando las 'influencers' ¡El glitter y la purpurina están de moda! Y Blanca Suárez no ha dejado pasar esta nueva tendencia 'beauty' tan atrevida. Y es que la actriz se atrave con todo, ya nos lo ha demostrado con todos sus cambios de 'look', con el truco para sus pestañas y ahora con una de las tendencias más brillantes; perfecta para cualquier 'look' festivalero este verano.

La actriz ha aprovechado su visita al Primavera Sound para estrenarse con su base de maquillaje glitter. Una técnica que otras 'influencers' como Dulceida ya incluyen en sus básicos de maquillaje y que la actriz ha reinventado al más puro estilo festivalero. Prefiriendo aplicarla solo en la zona alta de sus mejillas y acompañándola con un maquillaje de ojos ahumado en negro. Sin duda el toque estrella para dar luz a su rostro.

Un maquillaje muy atrevido que ha completado con un 'outfit' formado por un pantalón ancho fluido, una camiseta de manga larga de Adidas ajustada, una riñonera de color rojo, una chaqueta vaquera y un pañuelo a modo de diadema en el pelo. Todo un 'lookazo' que ha compartido en su cuenta de Instagram bajo el título de "Amazing day" y que ha enloquecido a sus seguidores, llegando a alcanzar los más de 183 mil 'me gusta' en poco más de 24 horas.

Está claro que Blanca ha sabido dar con el perfecto maquillaje festivalero para este verano. Una tendencia llena de brillantina que también triunfa, además de como parte del maquillaje, como parte de la decoración en los peinados y que promete ser todo un 'must have' este verano. ¿Te atreves?

