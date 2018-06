15 jun 2018

Además de poner al alcance de todo el mundo su savoir faire, Isabel Marant, reina del effortless chic y adorada por fashionistas de todo el mundo, pretende trasladar su idea de una moda libre, elegante y personalísima a las barras de labios, las paletas de sombras y los coloretes en tonos que estamos seguros van a elevar el chic francés a la categoría de imprescindible.

Seguro que veremos ojos ahumados, labios ultrafemeninos, mejillas sonrosadas… En total serán cinco productos icónicos que van a hacer más fácil que nunca conseguir el estatus de icono chic.

Un look de belleza de desfile de Isable Marant.

Eso sí, habrá que esperar hasta el desfile de Isabel Marant, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en París, para descubrir colores, texturas y productos. Van a erigirse en protagonistas de los looks de belleza de la diseñadora en sus propuestas para la primavera-verano 2019. "Siempre he interpretado el Pret-á-porter en moda de forma literal", explica la propia diseñadora. "Y no podría estar más emocionada por esta oportunidad de llevar eso al maquillaje con una colección cápsula con L'Oréal Paris", asegura.

Por su parte en L'Oréal Paris están igual de contentos. Después de llevarse al huerto a Olivier Rousteign, la lista de creadores franceses que se sumergen en la belleza de su mano se amplía con Marant. "Esta es una colaboración que es realmente del momento: sinónimo de elegancia parisina, Isabel Marant es una de las grandes diseñadoras de hoy en día. Absolutamente fiel a sí misma y a su independencia, es la pareja perfecta para la marca, en nuestro esfuerzo por hacer que todas las mujeres del mundo se sientan a gusto", dice Pierre-Emmanuel Angeloglou, Presidente Global de L'Oréal Paris.