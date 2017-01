Los mejores tratamientos para alisar tu pelo y olvidarte de las planchas

23 ene 2017

Compartir en google plus

Después de varios años de ondas en todas sus versiones (surferas, al agua, ligeras…), el pelo liso vuelve con fuerza. Muchas celebrities lo pasean por la alfombra roja, como vimos en la entrega de los Globos de Oro, donde además de los recogidos y las ondas, la melena lisa fue tendencia. Así la lucía, entre otras, la actriz Kerry Washington a pesar de que su pelo natural es rizado.

Aunque tengas el pelo liso, sabrás que lograr el efecto liso como una tabla no es fácil. El encrespamiento suele ser, en días de humedad, un gran inconveniente. En casa lo más sencillo es recurrir a las planchas de pelo o al secador y el cepillo. Esto te funcionará si tu pelo no es rizado o muy fosco.

Pero si tienes el pelo rizado, o liso pero no quieres abusar de las planchas ni dedicarle cada mañana un buen rato a tu melena, puedes optar por realizarte un tratamiento de alisado en tu peluquería habitual. Alisado japonés, brasileño, queratina, taninoplastia, orgánico… Descubre las diferencias y elige el más adecuado para ti.

Alisado francés

Los Laboratorios Valquer explican que es un tratamiento termodinámico que no daña ni rompe la estructura de la fibra capilar. Además no interfiere con los procesos de coloración, es decir, podrás teñirte antes o después del tratamiento. Con él conseguirás un alisado perfecto durante 4 o 6 meses, sin necesidad de utilizar la plancha. Incorpora en su fórmula ingredientes naturales (agua purificada, queratina y ácido hialurónico) que aportan al cabello hidratación, flexibilidad, facilidad de peinado sin apelmazar y mucho brillo. El tratamiento dura entre 2 y 4 horas.

Alisado japonés

Es el tratamiento de alisado más radical y eficaz con una duración de hasta 6 meses. Su precio está entre 200-300€ y la duración del tratamiento está en torno a las cuatro horas. Su mayor inconveniente es que realiza una alteración química de la estructura de la queratina capilar. No resultado adecuado para los cabellos finos, quebradizos o sensibles porque podrían verse dañados.

Alisado brasileño original, inteligente y efecto bótox

La gran ventaja de los alisados brasileños, según nos cuentan los estilistas de Aquarela Peluqueros, es que, aparte de dejar el pelo liso, también recuperan el pelo dañado reestructurándolo en profundidad. Su alto contenido en queratina y aceites naturales devuelven la salud al cabello porque rellena los huecos de la cutícula perdidos y ayuda a disimular la porosidad del pelo. Los resultados son un pelo liso natural, con mucho brillo, suave, fuerte y sin encrespamiento.

La diferencia entre el alisado brasileño original, el inteligente y el efecto bótox es que para el alisado brasileño original es necesario estar tres días con el producto en el cabello sin posibilidad de hacer coletas o usar accesorios como las horquillas. El alisado brasileño inteligente tiene una fórmula más concentrada de aceites naturales y arcilla blanca y es un proceso más largo, pero se puede lavar el cabello en el mismo día. Y el alisado brasileño efecto bótox tiene como principal función bajar el encrespamiento del cabello sin quitarle volumen.

Por otra parte el alisado brasileño original y el inteligente se recomiendan para casi todos los tipos de cabellos (gruesos, rizados, ondulados, coloreados…) excepto para los muy finos o con poca cantidad. En estos últimos se recomienda el alisado brasileño con bótox. Los resultados del alisado brasileño en todas sus vertientes suelen durar entre 3 y 5 meses. Y su precio varía entre 80 y 220€ en función de la longitud de la melena y del tipo de tratamiento que se elija.

Getty Images La modelo Alessandra Ambrosio con el pelo liso como una tabla. Getty Images Blake Lively con su melena larga y lisa. Getty Images Gigi Hadid con el pelo liso en el desfile de Versace en la Semana de la Moda de Milan primavera/verano 2017. Getty Images Jennifer Lopez con melena larga y ultra lisa. Getty Images Kim Kardashian con media melena lisa. Getty Images Olivia Palermo con el pelo liso. Getty Images La modelo Chrissy Teigen con melena larga y ultra lisa. Getty Images Jessica Alba con el pelo largo y muy liso.

Alisado por enzimoterapia

En Maison Eduardo apuestan esta temporada por este tratamiento natural mediante enzimas reestructurantes y ácido tánico que reconstruye, hidrata, y revitaliza el cabello. Un tratamiento orgánico libre de formol y derivados, que alisa el 100% de los cabellos de forma uniforme. Es perfecto para todo tipo de cabellos e incluso apto para embarazadas. Sus dos ingredientes principales son las Enzimas y el Ácido Tánico que consiguen una potente acción conjunta gracias a la activación por calor. Conseguirás alisar tu pelo, eliminar el encrespamiento, devolverle la salud a un cabello castigado, aportar cuerpo y grosor al cabello fino, darle brillo y protegerlo de las agresiones externas. Los resultados duran entre 4 y 6 meses. (Precio a partir de 200€ y duración del tratamiento unas 2 horas).

Alisado por queratina

La queratina ha sido el tratamiento más popular, pero no es un tratamiento alisador como tal, sobre todo desde que se aplica sin formol. Ofrece buenos resultados para hidratar el pelo y lucirlo más liso y brillante durante 4 a 5 meses. Pero el efecto no es tan liso como con otros tratamientos de alisado. En Maison Eduardo aplican la queratina, libre de formaldehidos, para eliminar el encrespamiento, nutrir y rejuvenecer el pelo, además de reconstruir la fibra capilar. Según nos explican los estilistas de Maison Eduardo "el tratamiento de queratina alisa pero el efecto no es tan liso, porque la queratina recubre la estructura capilar y la enzimoterapia rellena por dentro el cabello". Su precio varía entre 200 y 350€.

Alisado de aminoácidos orgánico

Carlos Oliveras, de los salones Oliveras, nos explica que solo utilizan tratamientos para alisar la fibra capilar, sin dañar el cabello, como el de aminoácidos orgánico que aporta al cabello sus propiedades naturales como son la queratina, los aminoácidos, la proteína vegetal y el colágeno. Ideal para cabellos finos, frágiles, crespos, sin vida y sin brillo, los resultados de este tratamiento duran entre 2 y 3 meses. El tratamiento alisador con aminoácidos orgánico requiere entre dos y cuatro horas en la peluquería y su precio aproximado es de 280 a 400€.

Nanoplastia

Es otro de los tratamientos de alisado orgánico que evita el encrespamiento, hidrata y alisa de forma natural durante unos 4 meses. No tiene componente químicos, y alisa gracias a los combinados de aminoácidos junto con la nanotecnología. El tratamiento modifica la estructura del cabello gracias a su fórmula a base de manteca de karité, colágeno, queratina, vitaminas, aceite de argán y proteínas. Así que además de alisarlo, lo repara. Como el resto de tratamientos de alisado su proceso es largo, alrededor de 3 horas en la peluquería. Y el precio varía también según la longitud del cabello pero se sitúa a partir de los 200€.

Taninoplastia

Otro tratamiento alisador 100% natural, libre de conservantes químicos que elimina el encrespamiento, hidrata y alisa el pelo. Funciona a base de taninos, una sustancia que se extrae de la corteza de algunos árboles como el castaño o el roble. El tratamiento, que dura entre 3 y 5 horas, se diferencia de otros porque no modifica la estructura interna del cabello. El resultado es un pelo liso, más brillante, sin encrespamiento y reconstruido durante 3 meses. Es compatible con todo tipo de cabellos. Y su precio oscila entre 250-400 euros.

¿Cómo cuidarlo en casa después del tratamiento?

Después de hacerte un tratamiento de alisado tendrás que cuidar tu pelo en casa con los consejos de tu peluquero. Utilizar un champú sin sulfatos, e hidratarlo abundantemente con mascarillas y crema suavizante... y olvidarte de las planchas durante meses.