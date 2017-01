Los trucos de belleza de Ana Rujas

30 ene 2017

Ana Rujas triunfó en televisión entre 2008 y 2014 en series como 'HKM', '90-60-90, diario secreto de una adolescente', 'Punta Escarlata', 'Hispania, la leyenda', la miniserie sobre Rocío Dúrcal… Desde entonces la actriz que, por fecha de nacimiento pertenece a la generación de los millenials, se ha centrado en el teatro y también en su trabajo como modelo.

Junto a otros compañeros de la escuela Estudio Coraza creó la compañía de teatro Beauvoir y estrenaron la obra '¿Qué sabes tú de mis tristezas?' "Estoy muy contenta con este proyecto, hemos tenido bastante éxito y en octubre estaremos en el Teatro Lara de Madrid, y sobre todo porque me ha ayudado a dirigir mi vida hacia donde quiero que vaya".

Esas ideas tan claras que tiene Ana Rujas sobre su vida profesional, las tiene también en su vida personal. "Siempre me ha gustado mucho cuidarme, no tiene que ver con la profesión. Me gusta llevar una vida sana, no soy una beauty addict, pero me cuido".

Desde hace cuatro años la actriz practica running, ejercicio que combina con el bikram yoga (yoga a 40ºC). "Además llevo una dieta macrobiótica que la recomiendo también para la piel, que he notado cómo ha mejorado desde que como productos ecológicos".

No siempre ha estado contenta con su pelo. "Hasta hace unos años quería tener el pelo liso, pero ahora soy feliz con mi melena rizada, por fin, me siento bien con mi pelo". Confiesa que solo visita la peluquería de vez en cuando para cortarse las puntas, pero se ha hecho fan de la marca Aussie para cuidar sus rizos.

Su look beauty favorito es "muy natural, con un toque de máscara de pestañas, polvos bronceadores, un gloss en los labios y el mismo gloss en los párpados. Así consigo un efecto buena cara, un look de playa muy favorecedor". Y jamás se olvida de desmaquillarse por la noche ni de hidratarse tanto por la noche como por la mañana.

Sueña con interpretar a una gran mujer en un biopic "como el que hizo Marion Cotillard sobre Edith Piaf, y también me encantaría trabajar con Alejandro Iñárritu y con Paula Ortiz". Mientras espera el estreno de dos películas este 2017 ('Toc Toc' de Vicente Villanueva y 'La Confesión' de Alejo Moreno), no pierde su sonrisa y hace suya la máxima "work hard to achieve yours dreams" (trabaja duro para conseguir tus sueños).

No te pierdas el vídeo para ver un día en la vida de Ana Rujas.