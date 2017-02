El gurÃº 'beauty' de los Premios Goya 2017

4 feb 2017

En la pasada edición dos de los looks más aclamados, los de Juana Acosta –estilo femme fatal– y Amaia Salamanca –más informal y con maquillaje luminoso–, fueron obra suya. Por eso hemos preguntado a Moncho Moreno y Gabriel Llano hasta qué punto siguen las tendencias para peinar y maquillar a las actrices. "En una gala tan relevante como los Goya, que es un escaparate inmenso en el que un mal paso queda para siempre, no nos guiamos por las tendencias", afirma Moncho.

No queremos que digan: ¡Qué 'trendy, pero qué horrosa"

Gabi apostilla: "En los Goya el objetivo es dejarlas fabulosas, no que digan: '¡"ué trendy, pero qué horrorosa!'. No queremos que sean un perchero de tendencias". Esta es su máxima, tanto para el maquillaje como para el pelo. "Tanto la calidad del cabello como su textura resultan determinantes. Ahora están de moda los recogidos prêt-à-porter, que parezcan improvisados, con mechones de pelo suelto y las ondas como deshechas... Eso no funciona en estas fechas en las que puede llover o hacer mucho viento, que al llegar al 'photocall' ya no queda nada", revelan.

Lo que sí aseguran es que el vestido es decisivo. "Antes de empezar a peinar y maquillar tenemos que ver el traje, en foto, que nos lo manden o que se lo prueben con nosotros delante", explica Llano. Y añade: "El color, el tejido, si lleva vuelo o no, si es de manga corta o larga... Todo influye. Sobre todo, el diseño del escote. Ese es el punto clave por el que decidimos hacer una melena o un recogido".

Escote de espalda - Amaia Salamanca

"Hay que enseñarlo, para eso se lleva ese corte. Si la melena es tipo 'bob', que no pase de los hombros, puede trabajarse con algunas ondas que añadan volumen. O el moño estilo bailarina, bajo, pegado a la nuca, muy pulido. También una trenza que descanse sobre la piel desnuda es un detalle muy sensual".

Amaia Salamanca en la alformbra roja de los Premios Goya 2016. pinit getty images.'

Estilo masculino - Elia Galera

"Aquí se debe coordinar el aire viril y sofisticado que aporta el esmoquin. Para ello, hay que optar por peinados muy femeninos y con un toque sexi y romántico. Melenas largas onduladas con mucho movimiento, que aporten delicadeza".

Elia Galera con pantalón y chaqueta en los Premios Goya 2014. pinit getty images.'

Diseño ajustado -Mar Saura

"Una melena con ondas con mucho movimiento y bastante volumen es la forma de equilibrar las medidas. También ondas en ‘zig-zag’, dependiendo del largo. Aunque aquí podemos añadir extensiones para dar la forma que requiera el diseño del vestido".

Mar Saura en la alfombra roja de los Premios Goya 2014. pinit getty images.'

Escote amplio - Juana Acosta

"El objetivo es darle protagonismo, ya sea en pico, palabra de honor o asimétrico. Retirar el cabello del rostro con un recogido, aunque sea bajo o flojito. Si hay un buen pelo o se usan extensiones, se puede hacer una coleta alta o un moño ‘top knot’ (muy alto). Es clave lucir piezas de joyería importantes, ya que en la zona frontal está el foco de atención".