8 formas fáciles de cambiar de look sin cortarte el pelo

25 abr 2017

Compartir en google plus

Hay mujeres que cambian de look de forma habitual, no tienen miedo de ponerse en manos de los estilistas y peluqueros para cortarse y teñirse. Hay otras, en cambio, que se resisten y siempre lucen el mismo peinado, año tras año. Pero hay formas fáciles de cambiar de look sin pasar por la peluquería, que cualquiera puede hacerse.

1. Apúntate al flequillo postizo o real

Si te apetece hacer un cambio de look pero no quieres renunciar a tu melena apúntate al flequillo, postizo o real. La última famosa que ha lucido un look diferente con flequillo ha sido Elsa Pataky. Además el flequillo está de moda.

Getty Images Elsa Pataky se apunta al cambio de look añadiéndole a sus media melena el flequillo. Cordon Press Penélope Cruz cambia de look con flequillo, que luce lateral o en cortinilla.

2. Hazte un recogido

¿Sueles llevar el pelo suelto? Una forma muy fácil de cambiar de look es hacerte un recogido. Según la melena que tengas, larga o midi, podrás hacerte un recogido más o menos elaborado. Desde el moño da bailarina clásico hasta los recogidos de trenzas como el que ha lucido Blanca Suárez en la presentación de su última serie 'Las chicas del cable' en 'El Hormiguero'.

Gtres Blanca Suárez con un original recogido de trenzas, una forma fácil y rápida de cambiar de look. Gtres El recogido de trenzas de Blanca Suárez.

3. Cambia la raya de lado

No te puedes ni imaginar lo diferente que te verás simplemente cambiando la raya. Si sueles llevarla a un lado, atrévete a lucirla en el medio, tendencia este año. O simplemente cambia de la derecha a la izquierda o al revés. Un cambio de look que no te cuesta nada.

Getty Images Alexa Chung con melena midi y raya en el medio. Getty Images Así cambia Alexa Chung solo luciendo la raya a un lado.

4. Peínate hacia atrás

Otra forma fácil de cambiar de look es peinarte hacia atrás. Solo necesitas laca, gomina o un gel para conseguir un peinado wet que puedes lucir con un poco de volumen en la raíz o pegado a la cabeza. Un cambio de look que puedes hacerte tanto si luces un bob, como melena larga o un pixie.

Getty Images Olivia Palermo peinada hacia atrás, un look diferente al que suele lucir con su melena capeada con raya en el medio. Getty Images Lily Collins peinada hacia atrás con acabado wet.

5. Date unas mechas

Si lo que te apetece es iluminar tu cabello y cambiar ligeramente el color, la solución son las mechas. Tendrás que ir a la peluquería, o comprar un pack y hacértelas tú misma en casa. Para que el resultado sea natural, solo tienen que ser 3-4 tonos más claras que tu color base.

Getty Images Jennifer Lopez con mechas rubias. Getty Images Miranda Kerr con mechas más calras para dar luz a su melena castaña. Getty Images Jessica Alba con reflejos miel para darle un toque diferente a su melena castaña.

6. Liso o rizado con las planchas

Otra forma de cambiar de look es con las planchas de pelo. Puedes lucir tu melena extra lisa o hacerte ondas, más o menos marcadas.

Getty Images Emma Stone con melena midi extra lisa. Getty Images Emma Stone con melena midi con ondas.

7. Extensiones y postizos

Ya te hemos hablado en otras ocasiones de los accesorios de pelo que triunfan entre las famosas. Las extensiones y postizos te permitirán cambiar de look de forma inmediata, sin pasar por la peluquería, o sí, si quieres colocarte unas extensiones fijas durante una temporada.

Gtres La cantante Rihanna luce extensiones y postizos de forma habitual para cambiar de look. Getty Images Jennifer Lawrence también es fan de las extensiones para lucir el pelo largo mientras le crece. Getty Images Extensiones, postizos, pelucas... así cambia de look Beyonce.

8. Lazos, diademas, horquillas…

Esta temporada se llevan los accesorios en el pelo: lazos, diademas, horquillas, pasadores… Atrévete a adornar tu melena con ellos y verás cómo cambia tu look de una forma rápida y sencilla.