Secretos de familia

29 abr 2017 V.D. Madrid

Melenas con truco Ángela Molina : Se lava el cabello y se aplica el acondicionador en espuma de la línea Repara y Protege de Pantene. Después, se realiza un brushing con secador y cepillo. Por último, se vaporiza una nube de laca de la gama Perfect Volume de Pantene.

Olivia Molina: Se humedece el cabello y, después del champú, se extiende la crema suavizante de la línea Repara y Protege de Pantene. Tras el secado, se marcan ondas por toda la melena con una plancha o tenacilla. Terminamos aplicando el aceite en seco de la gama Suave y Liso de Pantene.

Acondicionadores en espuma y crema de la línea Repara y Protege de Pantene. pinit D:R.'

¿Pelo largo o corto?

Ángela Molina: Lo he llevado de todas las maneras y de todos los colores, dependiendo de la época y del trabajo que estuviera haciendo. Pero me gusta la melena larga, es como ancestral.

Olivia Molina: Yo siempre lo he llevado largo, no me veo con el pelo corto. A mí me gustan las melenas, aunque entiendo que hay cortes que favorecen mucho a algunas mujeres.

¿Cuántas veces lo lavan a la semana?

Ángela: Le dedico a su cuidado el mismo tiempo que a lavarme los dientes o a ponerme crema en la cara. Me lo lavo cada dos días, porque al tercero ya no llega limpio.

Olivia: Yo le dedico bastante más tiempo, de hecho me lo lavo todos los días. Tengo una vida muy activa y necesito tener el pelo siempre limpio para sentirme bien.

¿Las canas?

Ángela: Me encanta enseñar mis canas. Sin embargo, cuando me empezaron a salir, no me apetecía tener canas y me ponía henna para cubrirlas. Ahora, a la edad que tengo, prefiero el pelo en su color natural.

Olivia: Yo tengo muy poquitas canas, me encanta cómo le quedan a mi madre, son parte de ella. No sé si cuando tenga más me las dejaré o me las teñiré, ahora no me lo planteo.