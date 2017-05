Máster en lavado

17 may 2017 C. Uranga Madrid

Champú, espuma, acondicionador, aclarado... Esto funciona como una máquina de relojería, pero en realidad tu melena necesita nuevas estrategias para lucir espectacular todo el tiempo y resulta que, después de todo, el quid de la cuestión estaba en el punto de partida: cómo te lavas el pelo establece cómo se va a comportar después. Así que tienes que tratarlo de la misma forma que haces con tu rostro.

De hecho, la tendencia es precisamante esa, la skinificación del cabello, un término que -según explica Sonia Arroyo, directora de Formación de Apivita- se refiere al proceso de adaptar la filosofía del tratamiento de la piel (facial) al cuidado capilar". Te toca, pues, tratar tu melena como tratarías tu piel: con cuidado, delicadeza, compromiso y productos distintos para cada objetivo. Y créenos, tu melena te lo agradecerá luciendo espectacular cada día.

Entiende los nuevos conceptos: Co-wash. Es la abreviatura de Conditioner Only Wash y significa lavarse el pelo (solo) con el acondicionador. Tranquila: los surfactantes catriónicos que contiene arrastran gran parte de la suciedad y la grasa. Tiene sentido para cabellos muy secos, foscos, coloreados y rebeldes que acaban como un estropajo con el champú.

Pre-wash. Es un tratamiento previo que prepara el pelo para que sea más fácil el styling después. En algunos casos se trata de productos específicos para proteger el cuero cabelludo y en otros es una simple alteración del orden de los factores: por ejemplo, acondicionar antes de lavar permite a los cabellos con problemas de volumen evitar el peso del acondicionador. Baño ultrasuave. Sin agentes tensioactivos espumosos y con el acento en la nutrición y la suavidad, estas texturas cremosas están pensadas para cabellos secos y foscos, que se ven agredidos por los ingredientes activos de los champús.

Los activos proscritos

Aunque no tengas muy claro por qué, seguro que has oído hablar de los parabenos. Y, sobre todo, de cómo todas las firmas cosméticas huyen de ellos como de la peste. "La controversia surge porque, aunque no está probado 100%, y todavía se está investigando, algunos parabenos de cadena larga podrían estar involucrados en la aparición de algún tipo de cáncer", explica Sonia Arroyo, directora de Formación de Apivita. Pero no son los únicos activos con mala fama. Esta experta nos ayuda a entender qué ingredientes hay que evitar y por qué.

Los sulfatos . "El laurilsulfato sódico, presente en casi todos los champús que conoces, es el responsable de la espuma. Pero se ha demostrado que debilita la queratina y la barrera hidrolipidica del cuero cabelludo porque destruye la capa de grasa que protege al folículo piloso", explica Arroyo. La buena noticia es que te puedes lavar el pelo sin espuma y sin sulfatos, que últimamente empiezan a desaparecer de todas las fórmulas, como los parabenos.

Los glicoles . Como explica la experta de Apivita, el glicol de propileno es un disolvente que se utiliza para mezclar y desencadenar los principios activos naturales"El problema es que causa irritaciones en el cuero cabelludo". Las siliconas. "Los obstruyen todo", apunta Arroyo. Se quedan adheridas a las hebras de cabello y no dejan que ningún otro activo penetre en su interior, con lo cual, tampoco permiten captar los nutrientes que te apliques. Son muy difíciles de eliminar y encima no son biodegradables, con lo que se acumulan en ríos y océanos y tiene un impacto negativo en le medio ambiente. Los perfumes sintéticos. También pueden producir reacciones alérgicas y excoriaciones en el cuero cabelludo, nos advierte la experta Sonia Arroyo.

