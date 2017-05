Elsa Pataky tiene un nuevo corte de pelo

18 may 2017

La actriz española Elsa Pataky ha estrenado corte de pelo. Si hace unas semanas su cambio de look era por el flequillo que añadía a su melena midi, ahora ha decidido pasar de nuevo por las tijeras de su estilista para acortar aún más el long bob y convertirlo en un bob.

Elsa ha publicado una imagen de su nuevo look a través de su perfil de Instagram: un bob asimétrico, con capas y con flequillo. La propia actriz afirma estar encantada y corrobora que le gusta mucho cambiar de look.

Lo que me gusta un cambio de look by @sseohair!! Me encanta!! Changing looks by @sseohair inspired by @breezycosmicavalon @glamourspain Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 17 de May de 2017 a la(s) 8:39 PDT

Un corte de pelo muy moderno y juvenil, perfecto para el verano, y que Elsa luce ligeramente despeinado. Nos gusta, pero echaremos de menos sus peinados con trenzas…

Frente a otras famosas que nunca cambian de look, como Paula Echevarría, Gisele Bündchen o Blake Lively, Elsa no duda en arriesgar y no tiene miedo a un corte de pelo. De hecho hace unos años lució un atrevido pixie.

Repasamos algunos de sus cortes de pelo.... ¿Cuál es tu favorito?