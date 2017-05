Me niego a hacer dieta, si me paso en la comida, relajo en la cena, pero me encanta comer

30 may 2017

En pleno rodaje de 'Velvet Colección', la secuela de 'Velvet' que emitirá Movistar+, con su vida sentimental un poco revuelta, y sus mil y un compromisos profesionales, Paula Echevarría repite como embajadora de Pantene. Ocasión que hemos aprovechado para charlar con la actriz sobre dietas, ejercicio, cuidados de belleza, viajes y más.

Mujerhoy ¿Estás preparando la operación bikini con alguna dieta o cuidado en tu alimentación?

Paula Echevarría La ley de la compensación, si me paso en la comida, relajo en la cena, pero me encanta comer, así que me niego a hacer dieta.

Mujerhoy ¿Y con algún ejercicio específico?

Paula Echevarría Sentadillas y abdominales, pero hay que hacerlas todo el año.

Mujerhoy Después de tantos shootings y rodajes, etc… ¿cuál es tu rutina diaria para cuidar tu pelo?

Paula Echevarría Se basa en un lavado adecuado, con un champú y un acondicionador que se adapte a mis necesidades de cada momento, es fundamental… Si el pelo está algo castigado por secadores y tenacillas, intento dejar una mascarilla puesta durante un buen rato, incluso toda la noche.

Mujerhoy Un imprescindible para lucir un pelo sano y brillante como el tuyo.

Paula Echevarría Intentar castigarlo lo menos posible y utilizar productos que sabes que te lo cuidan y le aportan lo que necesita.

Mujerhoy ¿Cómo preparas tu pelo de cara al verano?

Paula Echevarría Procuro darle un extra de hidratación en comparación con el resto del año. Utilizo champús y acondicionadores específicos que sean reparadores e hidratantes y, cómo no, mis aliadas por excelencia, las Ampollas Rescate un Minuto de Pantene, hasta 4 días a la semana. También, una vez a la semana me aplico la mascarilla Repara y Protege, para proteger mi cabello de los posibles daños.

Mujerhoy ¿De qué parte de tu cuerpo te sientes más orgullosa?

Paula Echevarría ¡Depende del momento!

Mujerhoy ¿Cuál es el mejor consejo de belleza que te han dado?

Paula Echevarría "Solo vas a tener una piel para toda tu vida, cuídala" (de mi madre).

Mujerhoy ¿Tu color favorito de labios para el verano?

Paula Echevarría Rosa chicle.

Mujerhoy ¿Te gusta viajar? ¿Tienes algún truco para hacer la maleta perfecta?

Paula Echevarría ¡Me encanta! ¡Puede que sea una de las cosas que más me gusta! De tanto viajar, se aprende a hacer mejor las maletas…ahorrar espacio o ser más práctica, hay que olvidarse un poco del "por si" (por si hace frío, por si hace calor…).

Mujerhoy ¿Cuál es tu look perfecto cuando viajas?

Paula Echevarría Comodidad ante todo. Deportivas, ropa que no apriete y una goma del pelo en la muñeca, para ir recogiéndolo o soltándolo, según necesite.

Mujerhoy ¿Tu ciudad favorita para perderte?

Paula Echevarría Londres.

Mujerhoy ¿Quién es tu icono de estilo? ¿Y tu diseñador favorito?

Paula Echevarría No tengo un icono de estilo, pero si hay mucha gente que me llama la atención por su estilo, ¿Y un diseñador? ¡Sería incapaz de quedarme con uno solo!

Mujerhoy Dinos tus tres libros favoritos, tres películas y tres grupos de música

Paula Echevarría 'El Alquimista', 'El Principito' y 'El Diario de Ana Frank'. Mis tres películas favoritas son 'Moulin Rouge', 'Frecuency' y 'Pretty Woman' y mis grupos de música, Mecano, Bon Jovi y Wham!.

Mujerhoy ¿Eres adicta a alguna serie de TV ahora mismo?

Paula Echevarría Adicta no, estoy empezando a ver 'Santa Clarita Diet' en Netflix, y es un quiero y no puedo, porque me gusta pero a la vez no es apta para escrupulosos. Veo a diario 'El príncipe de Bel Air' con mi hija, ¡ella sí que es adicta! Me encanta ver con ella mis pelis y mis series.

Mujerhoy ¿Puedes recomendarnos un restaurante, una tienda y un hotel?

Paula Echevarría El restaurante Greener, en Madrid. La tienda Fetiche Suances, en Cantabria y el Meliá Sancti Petri, en Cádiz

Mujerhoy ¿Te gusta cocinar? ¿Nos puedes dar tu mejor receta para sorprender a tus invitados?

Paula Echevarría Macarrones con chorizo picante y gratinado con queso ¡Muy ligero!

Mujerhoy ¿A qué actriz española admiras más? ¿Y extranjera?

Paula Echevarría Sería incapaz de decirte una. Extranjera, sin duda, Meryl Streep y Jodie Foster.

Mujerhoy ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? ¿Y lo peor?

Paula Echevarría Lo mejor es que me gusta, lo adoro, y trabajar en lo que a uno le gusta, te aporta años de vida. ¿Lo peor? No hay nada.