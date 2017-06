Cambio de look radical para Lena Dunham

20 jun 2017

Compartir en google plus

Este es el año de las decisiones radicales, improbables, inesperadas. Ya se han rapado, por decisión propia o imperativo laboral, Katy Perry, Kristen Stewart y Cara Delevigne. Solo esta última se despidió de su rubia cabellera por causa del guión: interpreta a una enferma de cáncer en 'Life in A Year'.

really did wake up like this #sinead #cranberries #kathyacker #my6thgradehistoryteacherlaurie Una publicación compartida de Lena Dunham (@lenadunham) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 8:07 PDT

Dicen que cuando cambias de esta manera de estilo, más cuando renuncias tan tajantemente al más importante símbolo de feminidad, estás gestando una metamorfosis más profunda que la estética. ¿Será así?

Algo debe de estar tramando Lena Dunham. No puede ser coincidencia que de fin a su aclamada serie de televisión 'Girls', cumpla 30 y, oh sorpresa, se rape de esta manera su melena. Su renovado estilo no tiene nada que ver con el corte vagamente tazón, cero atractivo, que llevaba su personaje en 'Girls', ni tampoco con la melenita que se había dejado crecer tras terminar la serie y adelgazar un montón de kilos. Se lo ha cortado a lo chico.

No es la primera vez que Dunham se hace un corte radical. En 2015 ya afirmó que todas las mujeres deberían cortarse el pelo radicalmente al menos una vez en la vida. “Me debato entre el deseo de estar guapa tal y como la gente lo entiende y la necesidad de llevar a cabo mi propia revolución”, escribió en un texto para la revista 'Vogue'. “Cada vez que me veo con el pelo largo y liso o cuidadosamente ondulado con las planchas, siento que se pierde una parte de mí. No quiero perder mi lado anticonvencional ni mi gusto por la experimentación. Necesito sentirme un poco punk par enfrentarme al lado duro de Hollywood”.

Te interesa:

- Lena Dunham y la polémica del photoshop

- La denuncia de Lena Dunham por un presunto abuso dePhotoshop ... y la respuesta de la publicación a la que alude