Cortes que te lo ponen fácil

Las vacaciones estivales pueden ser el momento perfecto para cambiar tu corte de pelo y te damos tres opciones a las que no podrás resistirte.

El bob sin flequillo

La musa: Lucy Hale. La protagonista de ¡Pequeñas Mentirosas' lo ha convertido en un must de la temporada, con esa ligera ondulación con textura y los mechones despuntados.

Te gustará porque... Derrocha personalidad y no tienes que estar pendiente de si el flequillo crece o no. Con sujetar la parte más larga detrás de la oreja cuando te canses, tienes suficiente. Es cierto que la longitud del pelo no te da para recogidos, pero si agudizas la imaginación seguro que le sacas partido.

El ciudado esencial. Go Organic Acondicionador Redensificante Antiedad Cabello Seco de Farma Dorsch+ (35 euros).

El pixie platino

La musa actual: Zoe Kravitz. Aunque Michelle Williams lo ha llevado por bandera durante años, la hija de Lenny Kravitz lo actualiza con los mechones bien definidos y la parte superior hacia delante.

Te gustará porque... Es elegante, sencillo y muy resultón. ¡ Y no tienes que hacer absolutamente nada! Lavar y listo.

El cuidado esencial. Actualízalo con colores: del Spray Colorista de L'Oréal Paris (7,95 euros), que dura un día, a su versión más duradera, el tinte Colorista Paint (7,95 euros), sin dejarnos el intermedio Colorista WashOut (7.95 euros), que se va en tres lavados. Con estos productos, la marca lanza la campaña 'Orgullosa d emi pelo' (#olemipelo).

El Ana Torroja

La musa actual: Scarlett Johansson. No podíamos bautizarlo de ninguna otra forma, porque este look ochentero-noventero que se ha plantado la Johansson lo hizo famoso la vocalista de Mecano durante años.

Te gustará porque... Te vas a hacer adicta a esa nuca resudada con máquina al uno o al dos, y a la frescura que va a procurarte todo el verano. Pero además, la parte delantera más larga permite una gran versatilidad de looks: del engominado al alborotado.

El ciudado esencial. InShower Styler de Living Proof (24 euros), una crema de peinado que se usa bajo la ducha y aporta todos los principios activos que tu pelo necesita para que se seque al aire y coja densidad, cuerpo, volumen y flexibilidad de movimiento.