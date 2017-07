5 trenzas para arrasar en los festivales

11 jul 2017 melissa gonzález

Son tendencia global y aunque las puedes llevar en cualquier época del año, lo cierto es que en verano se lucen más. Son el peinado protagonista en los festivales de música y da igual si tienes el pelo corto o largo, las trenzas serán tus aliadas esta temporada y las querrás combinar de mil maneras porque cada vez se reinventan de una forma diferente: con moños, de boxeadora, boho, de espiga...

Te mostramos varios tipos de peinados con trenzas muy versátiles a los que podemos recurrir para dar otro toque a nuestra imagen. Así son y así las lucen las 'celebs':

Boxeadora

No importa si llevas dos, cuatro o cinco. Este tipo de trenzas comienzan en el nacimiento del pelo, desde la frente haciendo cabos hacia afuera para conseguir el volumen tan significativo de este peinado donde no se te moverá ni un pelo. Puedes seguir la trenza hasta el final o terminarla en coleta o, incluso, en moño, como se muestra en las imágenes. Este tipo de peinado no para de reinventarse.

d. r. Kim Kardashian con trenzas de boxeadora. d. r. Trenzas de boxeadora acabado en coleta. d. r. Teresa Bass con trenzas de boxeadora. d. r. Trenzas de boxeadora acabado en moño. d. r. Cara Delevigne con pequeñas trenzas boxeadora.

Trenzas laterales

Cómodas y diferentes. Estas trenzas pequeñas debes hacértelas en un lateral de tu cabeza y llevar el resto del pelo al lado opuesto. Puedes hacerte tantas trenzas como espacio tengas y grosor elijas. Lo normal es llevar dos o tres como mucho. Si, además, ondulas el lado liso, conseguirás un look muy rompedor.

d. r. Shakira con dos trenzas laterales. d. r. Cara Delevigne opta por llevar solo una trenza.

Trenzas traseras con acabado en moño

Es lo último en trenzas. Con este peinado conseguirás llamar todas las atenciones. Además, puedes combinarlo de mil formas: una sola trenza, varias trenzas, un moño, dos... Escojas la opción que escojas, verás que te vas a sentir la más original y, por encima de todo, muy cómoda y fresquita.

d. r. Blanca Suárez con trenzas de raíz y moño. d. r. Pelo recogido en trenzas y con dos moños.

Recogidos con trenza

Aunque puede parecerte un peinado más serio, puedes optar por hacerla más alborotada y conseguir un look más juvenil y desenfadado.

d. r. Emma Watson con el pelo recogido en una trenza. d. r. La actriz Ana de Armas. d. r. Corona desenfadada.

Trenza con detalles

Es la típica trenza de lado que puedes cardar o deshacer los cabos. Sin embargo, ahora también puedes hacerla más original añadiendo abalorios en tu pelo.

d. r. Madame de Rosa con flores en la trenza. d. r. Trenza con pequeños detalles que la hacen original.

Y no solo existen estos tipos, también puedes llevarlas en una coleta o incluso con rastas, con pañuelos...

d. r. Dos trenzas pequeñas de raiz con el pelo suelto. d. r. Trenza de raiz con un pañuelo enrollado.

