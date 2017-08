Locuras cromáticas de verano

5 ago 2017 c. uranga

No dejes de sorprender. Innova con otros colores ahora que en verano todo vale. Te proponemos los siguientes tonos que ya han probado las celebs y les queda así de bien!

Platino atómico

Es el color de la temporada. El rubio casi blanco de la MAdre de los Dragones, de 'Juego de Tronos', y el que luce Charlize Theron en su última película. Lo imita Karlie Kloss y lo elevan la impepinable Cara Delevigne y Katy Perry en sus versiones ultracortas. Eso sí, la decoloración total que requiere estropea muchísimo el pelo. Necesitas un extra de cuidados con activos como el karité y el dátil del desierto. Y productos específicos para que la tonalidad no amarillee.

Cara Delevigne. Acondicionador Custom Tone en rubio Cool de Redken (29,50 euros). Mascarilla Reparadora Dátil del Desierto para pelo castigado de Klorane (27,40 euros). pinit

Mezcla blorange

El furor lo inició la melena en oro rosa que Sienna Miller lució para British Fashion Awards en 2013. Cuatro años después el color ha evolucionado hacia el peach blonde o blorange: no es dorado, no es pelirrojo, es algo intermedio, una mezcla indefinida de rubio, naranja y rosado. Mantener el color va a ser más complicado. Copia el truco caseri que cirsula por internet: añade gotas de tinte rosa al acondicionador o a la mascarilla, aplica, deja actuar durante 15 minutos y acláralo bien.

Siena Miller. Tinte Semi-permanente Unicorn Hair en tono Bunny de Line Crime (16 euros). Acondicionador Reparador minute Miracle de Pantene (3,99 euros). pinit

Pelo sirena

Todos los colores del arcoíris del país de Little Pony son susceptibles de acabar en tu pelo. Por el de Kylie Jenner, desde luego, ya han pasado. Pero si no quieres que parezca la melena de una muñeca, deja que se desgaste, literalmente, con los primeros lavados. El exceso de brillo lo hace parecer muy artificial. Si no te atreves con el cambio radical, pero estás deseando darle un toque de color a tu pelo, prueba los esprays y los tintes temporales que solo duran un par de lavados.