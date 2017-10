¿Se ha cortado la melena Blake Lively?

11 oct 2017

Compartir en google plus

Blake Lively tiene una de las melenas más bonitas de Hollywood. La protagonista de 'Gossip Girl' es una de las famosas que no le divierte cambiar de look tan a menudo como a otras (Cara Delevingne, Úrsula Corberó, Blanca Suárez...). Su larga melena rubia es su seña de identidad.

Pero Blake Lively ha posado con un nuevo corte de pelo. La actriz, que ha estrenado en Los Ángeles su nueva película 'All I See You', se decantó para la ocasión por un traje blanco que acompañó de un lob (long bob) con raya lateral y un sexy maquillaje con labios rojos mate y fino eyeliner negro.

Sin embargo, hay algo raro en su media melena... y viendo todas las imágenes de la alfombra roja creemos que Blake quiso despistarnos y que en realidad lleva un falso long bob. Quizás la actriz y pareja de Ryan Reynolds, esté planteándose cortarse el pelo. Desde luego el resultado no nos disgusta, pero su melena larga nos parece más atractiva.