Raya en el medio vs raya a un lado: ¿cuál le sienta mejor a tu rostro?

21 nov 2017

Cuando vas a la peluquería a teñirte, cortarte el pelo o a peinarte, siempre te preguntan a qué lado te haces la raya del pelo. Y es que, en general, como animales de costumbres que somos, solemos llevarla siempre igual.

Y aunque pueda parecer algo insignificante, la raya tiene mucha importancia, tanta que depende dónde se ponga, puede cambiar por completo una melena y hasta el rostro. Pero, ¿a todas las mujeres nos sienta bien la raya en el medio a un lado?

Raya en el medio vs a un lado

El equipo de estilistas de Espacio Q nos ayudan a saber a qué rostro le queda bien cada raya para que aciertes en la elección. "La raya en medio favorece a rostros ovalados y redondos ya que estiliza más los rasgos. En los otros muy alargados o triangulares nos alargaría en exceso, así que es mejor optar por la lateral. La raya a un lado, en general, sienta bien a todas las facciones, pero funciona mejor en rostros muy angulosos o cuadrados ya que suaviza estas líneas”.

Pero, ¿por qué no cambiar de vez en cuando el lado de tu raya? Los estilistas de Espacio Q nos explican que no es necesario cambiarla por el bien de tu cabello, pero que es un sencillo cambio con el que conseguirás un nuevo look de forma rápida. Pero, ¡ojo! nos advierten de que en algunas melenas no resulta fácil, ya que "muchas rayas están muy marcadas con remolinos o con costumbre del pelo y no se mueven tan fácilmente".

Por si aún no estás convencida del poder que puede tener en tu imagen la raya del pelo, no te pierdas estas famosas que sí se atreven a cambiarla de vez en cuando y verás el efecto que tiene en su look.