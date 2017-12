Cambio radical de 'look' para Claire Foy: adiós a Isabel II

1 dic 2017

Jamás podremos dejar de recordar a Claire Foy como joven Isabel II en 'The Crown': este papel la acompañará a lo largo de toda su carrera como un regalo y una experiencia increíble: pocas series alcanzan el lujo presupuestario de esta recreación de la biografía de Isabel de Inglaterra. El próximo 8 de diciembre podremos ver la segunda temporada en Netflix, donde veremos a la Reina superando turbulencias matrimoniales en la década de los 50 y lidiando con la atmósfera revolucionaria de los años 60, con Londres en todo su apogeo de vanguardia cultural. Será la última vez que veremos a Foy encarnando al personaje que le dio un Globo de Oro: en la tercera temporada, toma su relevo la extraordinaria Olivia Colman.

Quizá como despedida de este personaje y probablemente para desconectar totalmente de él, Foy se ha hecho un cambio de 'look' fantástico e inesperado. Adiós a la melenita intrascendente que va bien con todo pero no dice nada. Hola a la nuca despejada y al pelo corto. El corte tiene un aire a lo Kristen Stewart y da una envidia brutal: no puede tener más actitud, clase y elegancia. No se puede ser más británica que Claire Foy aquí y ahora.

Existe, sin embargo, otra explicación al respecto de este giro estético. El próximo papel de Foy requiere un look fuerte, enérgico y radical: tendrá que meterse en la piel de Lisbeth Salander, la heroína creada por Stieg Larsson en la trilogía 'Millenium', para llevar el cine la novela 'La chica en la tela de araña', escrita por David Lagercrantz como una continuación del universo de Larsson. La película no se estrenará hasta octubre de 2018, así que tenemos tiempo para ver cómo la imagen de Foy se adapta a este nuevo corte de pelo.