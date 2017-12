Los secretos de la melena de Sofia Vergara

4 dic 2017

Sofia Vergara está considerada como una de las mujeres más sexys del planeta. Pero, además la actriz colombiana también encabeza los rankings de las famosas con el pelo más bonito.

Sofia Vergara siempre ha presumido de cabello largo y al contrario que muchas mujeres que, al cumplir años deciden acortarlo, la colombiana sigue luciendo su melena XXL a sus 45 años.

Así cuida su melena Sofia Vergara

La actriz colombiana se ha convertido en embajadora de la gama Nutre y Cuida de h&s. Sofia Vergara confiesa ser fiel a los productos h&s desde hace años. "Para mí el cuidado del cabello es fundamental porque creo que es el signo de mi identidad personal y por eso confío en la nueva gama Nutre y Cuida de h&s con la que consigo un pelo increíble y mantengo mi cuero cabelludo sano. Además, la esencia de lavanda le aporta un aroma maravilloso".

La protagonista de 'Modern Family', una de las actrices mejor pagadas de la televisión, confiesa que lava su pelo todos los días. "Además para mantener mi melena sana la corto cada dos meses". Por lo demás, Sofia Vegara también se declara fan del aceite de coco "que lo aplico a mi cabello todas las noches".

Justo cuando cumplía los 45 años, Sofia Vergara sorprendía con un nuevo look, un flequillo con efecto rejuvenecedor. La actriz añadía a su melena larga un flequillo en cortinilla que le sienta de maravilla. "Nunca me he planteado un cambio de look drástico, mi melena larga es mi seña de identidad".

Cómo se cuida Sofia Vergara a los 45 años

Sofia Vergara conserva un físico espectacular a sus 45 años. Según nos cuenta la actriz, casada con el también actor Joe Manganiello, "durante la semana procuro comer sano y los fines de semana como lo que quiero".

Pero para mantenerse así de bien a la actriz le gusta practicar deporte. "Hago boxeo y sigo una rutina de pesas con un entrenador personal".

Respecto a sus imprescindibles de belleza para estar siempre perfecta Sofia Vergara lo tiene claro "máscara de pestañas y pintalabios, siempre los llevo encima".