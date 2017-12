Blake Lively con el pelo corto y morena

5 dic 2017

Blake Lively es de esas famosas que jamás cambian de look. Desde que la conocemos la recordamos con su melena larga rubia. Pero su trabajo de actriz le ha obligado a hacerse un cambio de look radical. Nada que ver con el falso bob que lució en el estrenó de 'All I See You' en octubre pasado.

La protagonista de 'Gossip Gir'l se encuentra en Dublín rodando una nueva película ('The Rhythm Section') y allí hemos podido ver cómo le quedaría el pelo corto y de color castaño. ¿Qué te parece?

#TheRhythmSectionMovie Una publicación compartida de Blake Lively (@blakelively) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 2:33 PST

Una imagen bastante alejada de su habitual glamur con su melena dorada que suele lucir con ondas o sofisticados recogidos. De momento se trata de un cambio de look por exigencias del guión conseguido gracias a una peluca. Pero, quizás Blake Lively se anime a cambiar un poquito su pelo después de esta experiencia.

