Oscar 2018: ¿Qué peinados lucirán las nominadas a mejor actriz?

28 feb 2018

¿Vestirán de negro o de blanco? ¿Habrá reivindicación feminista como en los Globos de Oro y en los Bafta? ¿Dejarán sus melenas sueltas o lucirán sofisticados recogidos? Los Premios Oscar generan una gran expectación en todo el mundo.

El cine es solo la excusa para disfrutar con los mejores estilismos de las actrices (y también de los actores) y sus peinados y maquillajes. Looks, que al resto de los mortales nos hacen soñar y nos inspiran en nuestras particulares alfombras rojas (bodas, comuniones, bautizos y saraos varios).

Pues bien en esta espera hasta el domingo 4 de marzo, son muchas las quinielas sobre los favoritos para ganar el Oscar en cada categorias. También hay quinielas sobre los diseñadores que vestirán a las actrices. E incluso de los peinados que lucirán.

David Lesur, director de formación en los salones David Künzle, analiza los peinados en pasadas galas, premières y entregas de premios de las cinco actrices nominadas en la categoría de mejor actriz.

Margot Robbie

La actriz, nominada por 'I, Tonya' (Craig Gillespie), es, sin duda, una de las más estilosas. Actualmente luce una melena midi que se atreve a peinar de múltiples formas. Rizada, ondulada, lisa, recogida, suelta... está siempre pefecta.

En la première de esta película en Sydney, lució un recogido desenfado, desordenado. "Este tipo de peinado se consigue secando el cabello, boca abajo por ejemplo, para dar volumen a la raiz de un modo natural. Luego se trabajan algunos mechones con tenacilla, se recoge el pelo en un moño bajo, y sin pulirlo para conseguir un look fresco, joven y natural".

Reproducir Margot Robbie con moño desenfadado en la presentación de 'I, Tonya' en Sydney.

Saoirse Ronan

Saoirse Ronan, nominada por 'Lady Bird', es la más camaleónica en comparación con sus cuatro rivales por el Oscar, quizás también por ser la más joven y por tanto, la más atrevida. "Saoirse es muy de probar tonos y colores diferentes, además con muy buen gusto, pasando del rubio oscuro a rubio casi platino, pero también cobrizos, dorados o rosas". Su corte actual consiste en una melena por debajo del hombro con un contorno desfilado, pero estaba espléndida la noche de los Globos de Oro, en la que recogió el de mejor actriz en comedia o musical por 'Lady Bird'. "Me gustó su wet look recogido con un ligero tupé, muy fresco, muy indie y muy rompedor".

Saoirse Ronan con recogido wet en los Globos de Oro 2018. pinit

Frances McDormand

Nominada por '3 anuncios a las afueras', es la favorita este año al Oscar como mejor actriz. Frances McDormand tiene claro que su estilo es el 'bedhair': "lo que le importa es la comodidad, llevar un corte que le haga la vida más fácil, muy poco dada a cambios, siempre con un look desenfadado y dejado, que sumado a sus facciones y manera de gesticular, algo rudas, le da un aspecto marcadamente masculino". Para Lesur, el corte es fundamental, y al estar bien hecho, ya no necesita peinado o al menos, no necesita mucho trabajo. Como suele decir: “el corte es el peinado”. Y el de McDormand, sin duda es muy dandy, tiene garra y es sumamente cómodo.

Frances McDormand con su look desenfadado. pinit

Sally Hawkins

Nominada por 'La forma del agua' (la película de Guillermo del Toro), es la única no americana de las nominadas. La británica Sally Hawkins suele arriesgar poco en la alfombra roja, fiel a un estilo sencillo aunque ecléctico, que acostumbra a acompañar de un corte muy versátil, tendencia años ochenta: "Es de lucir looks bastante naturales y peinados no excesivamente trabajados. Su corte habitual es lo que yo llamo mecha a mecha recto, que consigue un volumen proporcional en toda la cabeza con el contorno por encima del hombro, todo un acierto". En sus últimas apariciones, se podría destacar el peinado que lució en el Festival de Venecia: “informal pero elegante y dando todo el protagonismo al cuello”.

Sally Hawkins con un peinado diferente a su estilo habitual en el Festival de cine de Venecia. pinit

Meryl Streep

Nominada por 'Los archivos del Pentágono' (de Steven Spielberg), es otra actriz poco dada a cambios de imagen. En la première en Washington de la película por la que ha vuelto a ser nominada, se le vio con un corte unos centímetros por debajo del hombro, base cuadrada, pero con una mecha larga a modo de flequillo. "Analizando sus últimas apariciones, casi siempre lleva el pelo recogido en un moño, al igual que en esta premère en Washington donde destaca por una pequeña variación, se trata de un clásico moño italiano muy favorecedor que lleva ligeramente deshecho y no muy pulido. Además, me gusta el volumen que lleva a la altura de la coronilla".

Meryl Streep con moño italiano desenfadado en la presentación de 'Los papeles del Pentágaono' en Washington. pinit

