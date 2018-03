24 mar 2018

¡Adiós a su larga melena! No sabemos si por seguir la moda o por necesidad de un cambio de look, pero Jennifer López se ha unido al corte de pelo que es tendencia esta primavera. No ha sido ella quién lo ha compartido, sino su 'hair stylist', Chris Appleton, encargado de cambios de imagen de celebrities como Kim Kardashian.

Así hemos podido verla en la cuenta de Instagram de su estilista, con una bata estampada y un corte de pelo por debajo de los hombros. De esta manera JLo se une a una de las tendencias más populares de esta temporada, de la que ya han presumido grndes estrellas como Margot Robbie, Kendall Jenner o Selena Gomez.

Aunque no se trata de un corte de pelo drástico, reconocemos que le rejuvenece mucho tener media melena y nos recuerda a otro corte de pelo que se hizo justo hace un año. ¿Qué te parece?

