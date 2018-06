22 jun 2018

Con la excusa de la Summer Party de Pantene, la firma de cuidado de pelo de la que es embajadora desde hace 11 años (¡más de una década!), tuvimos la oportunidad (y el placer, la verdad) de charlar sobre belleza con Paula Echevarría.¿Qué hemos aprendido? Pues muchas más cosas de las que imaginábamos. Porque no, no lo sabemos todo de ella solo por visitar todos los días su Instagram. Nos ha desvelado cuatro cosas esenciales de las que nadie tenía conocimiento. Primero, que no vas a verle jamás un cambio de look radical porque se niega a cortarse el pelo (lo demás son todo pelucas). Que su madre tiene el secreto de una piel eternamente joven (y es una mascarilla casera con ingredientes muy curiosos que solo ella sabe hacer). Que si te le encuentras una noche de verano con el pelo engominado, fíjate bien, porque lo más seguro es que lleve puesta una mascarilla de tratamiento. Y que comparte un vicio beauty ¡con Kim Kardashian! Te lo contamos todo a continuación.

Mujerhoy.com Confiésanos por favor cuál es el secreto para que por ti no pasen nunca los años.

Paula Echevarría La constancia. Me cuido siempre, no solo cuando toca la operación bikini o cuando surgen los problemas. Es algo que me enseñó mi madre y que llevo a rajatabla. Soy una adicta a la belleza y no me da ninguna pereza darme cremas. Y me encanta probar cosas nuevas.

MH ¿Cuál es la clave para que la melena sobreviva al verano?

P.E. Cuidarla mucho. Cuando acaba el verano mi pelo siempre necesita un extra de hidratación, pero durante todo el tiempo lo que procuro es que sufra lo menos posible. Tienes que empezar un poco antes y utilizar productos acordes con las necesidades de tu pelo. Yo uso una gama de Pantene Micelar, que me va muy bien porque tengo un pelo muy fino y no me lo apelmaza nada. Me da la hidratación justa sin aportar demasiadas cosas que me lo puedan engrasar. Y mi acondicionador que no falte, por supuesto. En verano añado más cosas porque con el salitre y el cloro el pelo se reseca mucho y siempre suelo llevar un spray bifásico o un Aceite Repara & Protege de Pantene, que repara mucho. Lo que hago es que mientras estoy tomando el sol me pulverizo un poco en la melena.

MH ¿Tienes algún truco infalible para volver de las vacaciones con el pelo intacto?

P.E. Hay uno genial que consiste en abusar de la mascarilla. Algunas son transparentes y no te dejan un efecto blanco en el pelo y te las puedes aplicar para ir a la playa y a la piscina. Hay muchas noches de verano que duermo con la mascarilla. O incluso salgo por ahí con ella puesta. Hay veces que vuelvo de la playa y me noto el pelo un poco ajado del sol y del mar, me pongo la mascarilla, me hago un engominado con ella, un recogido, una coleta tirante o una trenza y salgo por ahí con ella puesta. Y al día siguiente está como nuevo.

MH ¿Te maquillas tú sola para tus fotos de Instagram?

P.E. En mi día a día sí, desde luego.

MH Te habrás hecho ya una experta.

P.E. Bueno, se puede decir que me apaño.

MH ¿Qué tres esenciales de maquillaje no faltan jamás en tu rostro?

P.E. En realidad son cuatro: una crema con color, que unifica el tono de la piel y disimula las rojeces, pero no notas que llevas maquillaje. Un corrector de ojeras es fundamental porque soy súper ojerosa y es lo que más necesito. No puedo salir a la calle sin él. Una máscara de pestañas que levante un poco el ojo. Y un bálsamo de labios, por supuesto.

MH ¿Qué truco casero de belleza no te ha fallado nunca?

P.E. El truco es más bien de mi madre, que ha sido una profesora de belleza impresionante. Además de que me enseñó desde muy pequeña a cuidarme la piel, que es algo que he intentado inculcar en mi hija Andrea, iba siempre por casa con mascarillas caseras que se hacía ella misma. Recuerdo una de plátano machacado con nata. Pero esa nata que sacabas de la leche cuando la comprabas al natural y tenías que hervirla en casa. Toda la que salía la mezclaba con un plátano y se la ponía en la cara. ¡A mí me daba un asco que te mueres! Pero te voy a decir una cosa: mi madre ya tiene una edad y tiene una piel maravillosa. Así que igual deberíamos patentar la mascarilla de plátano con nata.

MH ¿Qué más cosas de belleza te ha enseñado tu madre?

P.E. A cuidarme siempre, a que no me dé pereza. Ella me educó siempre en el esfuerzo. No me consentía salir de la ducha y no echarme crema hidratante en el cuerpo. Y a mí me pasa lo mismo con mi hija. Daniela está acostumbrada desde que nació a salir de la ducha y ponerse crema en el cuerpo y en la cara.

MH ¿Y cómo has conseguido que lo haga sin protestar?

P.E. ¿Cómo? Pues haciéndolo siempre. Ella lo ve como parte de la rutina diaria, no como una obligación. Luego vienen mis sobrinas, intento hacer lo mismo con ellas y es todo: “¡No! ¡Paso! ¡Quita! ¡Pesada!”. Pero a Daniela no le da pereza y se cuida.

MH ¿De qué color no te atreverías nunca a pintarte los labios?

P.E. Verdes, morados… De esas colecciones que hay ahora un poco raras. Sé que es lo que se lleva, pero a mí no me gusta. Negro tampoco, como mucho marrón oscuro. A mí me gustan más los tonos rositas para el día a día. O no llevo nada y me doy solo un cacao o prefiero un rosa claro. Como si fuera el color de tu propio labio, pero un poco potenciado.

MH ¿Y en verano?

P.E. Tiro mucho de los tonos corales. Y no paso de ahí. Soy bastante sota, caballo y rey. Un rosa para todos los días y, para ocasiones especiales, rojo. Pero me gusta más cuando tira a naranja, Mucho más que cuando vira hacia el rojo rojo o al granate. Me gustan los tonos más vivos.

MH ¿Te cortarías el pelo por amor o por desamor?

P.E. ¡Nunca! Desde que era pequeña y me creció hasta llegar a una melena he llevado el pelo exactamente igual. Y creo que no me lo cortaría por nada del mundo. ¡Ni por un papel en una película o una serie! De hecho, en Velvet llevaba el pelo corto y era una peluca. ¡Esta melena no se toca! El pelo tiene mucho que ver contigo y me identifico con ella. Y creo que la gente también.

MH Así que no te atreves con los cambios radicales.

P.E. No me hago ningún cambio nunca. Jamás he llevado el pelo de colores raros. Como mucho en verano me salen unas mechas rubias y se me aclara un poquito, pero llevo siempre el pelo de mi tonalidad natural. Nada de cambios radicales.

MH ¿Y ni siquiera te salen canas?

P.E. ¡Sí, claro! Pero me las retoco en mi mismo tono y siempre en la raíz, para que no quede el pelo empastado y me salga la mechita natural cuando crece, que es lo que me gusta.

MH ¿Cuáles son las bases de tu rutina de belleza diaria?

P.E. La limpieza y la hidratación. Soy muy metódica con mi ritual de cuidados, pero tengo un truco para que no me dé pereza: utilizo unas toallitas desmaquillantes que me dejan la piel estupendamente. Ya sé que hay gente que las odia, pero a mí estas me van de maravilla. Me las descubrieron hace tropecientos años. Son de Neutrogena, pero no se venden en España. Como las tengo que comprar en Estados Unidos, tengo aburridos a todos mis amigos que viajan allí buscándolas porque siempre les pido que me traigan un cargamento. Parezco la yonqui de las toallitas Neutrogena. Pero es verdad que no dejan la cara tirante ni acartonada en absoluto, al revés, se queda perfectamente hidratada.

MH Son las mismas que usa Kim Kardashian.

P.E. ¿De verdad? ¡Qué divertido!

MH ¿Y qué haces cuando te quedas sin toallitas?

P.E. Entonces tengo que tirar de leche hidratante. Después me embadurno en tónico, porque no renuncio a él jamás. Y ya luego me doy mi sérum, mi contorno de ojos y mi crema. En total uso cinco productos por la mañana y cinco por la noche: una limpiadora, un tónico, un sérum, una hidratante y un contorno de ojos. La limpiadora y el tónico son los mismos. Solo cambia el tipo de crema, sérum y contorno, que de día son hidratante y de noche, antiedad.

MH ¡Te lo tomas muy muy en serio!

P.E. Desde luego. Sobre todo la limpieza, porque tengo la sensación de que sigue saliendo suciedad. Y ya no solo cuando me toca trabajar que el nivel de maquillaje es más elevado. Cuando sales por la calles, parece que la contaminación de la ciudad se te queda pegada a la cara. Así que la limpieza la hago antes de acostarme y al levantarme otra vez, que siguen saliendo cosas.