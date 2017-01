10 dispositivos electrónicos para ponerte más guapa en casa

30 ene 2017

Los avances que la 'tecnobeauty' pone a tu disposición te permiten hacer mucho más efectiva tu rutina de belleza desde tu casa. Entre lo que te puedes encontrar en el mercado descubrirás artilugios inteligentes muy interesantes que seguro querrás incorporar a tu neceser tecnológico.

Desde hace más de 10 años, los investigadores de la firma farmaceútica Talika han estado trabajando en aplicaciones estéticas con luz. Sus objetivos son combinar la eficacia con la simplicidad, comodidad y seguridad para ofrecer los potentes beneficios de su energía. Por fin, de acuerdo a los descubrimientos realizados por la Nasa sobre el efecto de la luz en la piel, han podido desarrollar Light Therapy unos dispositivos nómadas que ponen a tu alcance todos los beneficios de la luz en la cosmética.

Pero no creas que estos desvelos son exclusivos de las marcas. La ex top model Elle Macpherson (53 años) conocida como 'El Cuerpo', ha colaborado con la marca HoMedics para presentar una colección de aparatos para que tú misma puedas, desde la comodidad de tu casa, presentarle cara a la celulitis. Elle Macpherson ha demostrado saber cómo sacar rendimiento a su apodo 'The Body', para realizar sus lucrativos negocios, y así es como se denomina la línea de 'gadgets' para que puedas hacerte tú misma en casa desde la fotodepilación para eliminar el vello a una pedicura profesional.

Otras marcas expertas en diseñar ingeniosos aparatitos que se convertirán en tus mejores cómplices para cuidar tu cara y tu cuerpo son Foreo, Bellissima o Philips, que también ponen a tu servicio la tecnología avanzada para que la uses con total seguridad.

Enchúfate y ponte las pilas para disfrutar de tratamientos de última generación y seguro que llegas a la primavera con la piel perfecta y el cuerpo tonificado y libre de celulitis. Prueba con estos 10 'gadgets' para el rostro y el cuerpo para conseguir los mismos efectos que un profesional ¡sin moverte de tu casa!