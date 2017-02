Lip Contouring, los labios carnosos y grandes son más sexys

7 feb 2017

¿Se puede ser la top más solicitada del momento, sin que te gusten tus labios? Eso es lo que ha pasado con Kendall Jenner. Con 21 años, una cara preciosa y una figura fabulosa, no ha dudado en aumentar sus labios en busca de optimizar su belleza natural. Porque el relleno de labios no solo no ha pasado de moda, si no que sigue siendo una de las intervenciones más solicitadas; incluso por las más guapas.

Con las nuevas técnicas médico estéticas es fácil conseguir unos labios 10, naturales, frescos y seductores; exactamente igual que los deja el maquillaje labial denominado Lip Countoring, perfilando y rellenando los labios, pero de forma semipermanente, así que el efecto no se desvanece al desmaquillarlos.

El Lip Conturing médico-estético se está popularizando gracias a famosas como Kendall, que no es la única que sorprende con sus nuevos labios. De hecho, en 2015 su hermana Kylie con motivo del lanzamiento de su propia línea de labiales, Kylie Lip Kit, transformó notablemente sus labios finos y planos dándoles grosor y proyección.

Aunque las Kendall y sus medio hermanas Kardashian son famosas por sus volúmenes labiales, prácticamente todas las famosas, actrices, presentadoras de televisión, cantantes, etc. extranjeras y nacionales (y también muchos famosos del sexo masculino) se han retocado (y lo siguen haciendo) en mayor o menor medida sus labios.

D.R. Kylie Jenner, antes y después de someterse a un tratamiento para aumentar el tamaño de sus labios. D.R. Los labios de Kendall Jenner también han sufrido algún retoque. D.R. Las hermanas Hadid, Gigi y Bella, con labios sexys y carnosos.

Ponte en manos de un buen profesional de la cirugía estética

Según nos explica el doctor Javier de Benito "la cirugía estética aplicada a los labios puede ser un arma de doble filo. Todos conocemos casos en los que el retoque ha terminado cambiando la expresión de manera significativa y con una apariencia exagerada". Por eso es muy importante acudir a doctores cualificados y a centros especializados que ofrezcan todas las garantías. "Se trata -dice el doctor- de corregir los labios para rejuvenecer el rostro sin romper su armonía".

Para la doctora Purina Espallargas, si los retoques labiales en la juventud son opcionales; a partir de cierta edad resultan imprescindibles. "Entre los 40-45 años los labios, sobre todo el superior, tienden a adelgazar debido a la retracción de la masa ósea que sustenta la dentadura y a la pérdida de la capacidad del organismo de generar el ácido hialurónico suficiente. El ácido hialurónico es el encargado de captar y retener el agua en la piel y las mucosas; su misión sobre los labios es mantenerlos jugosos e hidratados. Cuando comienza su declive (unido también a la predisposición genética de cada uno) el borde perilabial se difumina y pierde".

Tratamientos para unos labios definidos y sexys ¿En qué consiste el perfilado labial ? Su objetivo es redefinir los labios. El proceso se inicia con la realización de una línea sobre el borde del labio superior. Siguiendo como guía esta línea se empieza con la inyección de la sustancia elegida para el tratamiento. Con el perfilado se puede tener una mejor proyección e hidratación labial.

? Su objetivo es redefinir los labios. El proceso se inicia con la realización de una línea sobre el borde del labio superior. Siguiendo como guía esta línea se empieza con la inyección de la sustancia elegida para el tratamiento. Con el perfilado se puede tener una mejor proyección e hidratación labial. ¿Y el relleno ? Enfocado para aumentar el volumen de los labios . Para esta técnica se infiltran inyecciones de ácido hialurónico, colágeno, biopolímeros pero su forma de aplicación es diferente, logrando con ello diferentes resultados. En este caso la aplicación del producto se hace fuera del área perilabial, en diferentes cantidades dependiendo de las necesidades del paciente.

? Enfocado para . Para esta técnica se infiltran inyecciones de ácido hialurónico, colágeno, biopolímeros pero su forma de aplicación es diferente, logrando con ello diferentes resultados. En este caso la aplicación del producto se hace fuera del área perilabial, en diferentes cantidades dependiendo de las necesidades del paciente. Lip Refresh : Consiste en infiltrar ácido hialurónico específico para la mucosa labial cuya función es hidratar y reforzar el color natural de la piel, sin aportar volumen. Queda totalmente natural, muy favorecedor y deja los labios turgentes. Para los labios más sensibles, se aplica una dosis mínima de anestesia local. Los resultados duran 8 y 12 meses. (Precio: 300€, más información en Clínica de Medicina Estética Argos).

: Consiste en específico para la mucosa labial cuya función es hidratar y reforzar el color natural de la piel, sin aportar volumen. Queda totalmente natural, muy favorecedor y deja los labios turgentes. Para los labios más sensibles, se aplica una dosis mínima de anestesia local. Los resultados duran 8 y 12 meses. (Precio: 300€, más información en Clínica de Medicina Estética Argos). Asimetrías : Se corrigen y equilibran infiltrando ácido hialurónico allí donde sea necesario armonizar. Se puede hacer tanto en el labio superior como en el inferior. (Precio: 350€, en Clínica de Medicina Estética Argos).

: Se corrigen y equilibran infiltrando ácido hialurónico allí donde sea necesario armonizar. Se puede hacer tanto en el labio superior como en el inferior. (Precio: 350€, en Clínica de Medicina Estética Argos). Falta de grosor : Se corrige aportando volumen a la mucosa en puntos estratégicos que dependerán de cada labio para conseguir un perfil más armónico con respecto a la nariz y el mentón. Los materiales que se utilizan son el ácido hialurónico, el colágeno natural, biopolímeros, etc, según se quiera conseguir un efecto más o menos permanente. (Precio: 400€, en Clínica de Medicina Estética Argos).

: Se corrige aportando volumen a la mucosa en puntos estratégicos que dependerán de cada labio para conseguir un perfil más armónico con respecto a la nariz y el mentón. Los materiales que se utilizan son el ácido hialurónico, el colágeno natural, biopolímeros, etc, según se quiera conseguir un efecto más o menos permanente. (Precio: 400€, en Clínica de Medicina Estética Argos). Efecto Gloss : Para olvidarse de la hidratación continua y lucir unos labios brillantes y sensuales . Tras un análisis individualizado, se infiltra ácido hialurónico en la parte perilabial, sus resultados se prolongan de entre 6 a 9 meses. No necesita anestesia. (Precio 280€, en Instituto Javier de Benito).

: Para olvidarse de la hidratación continua y lucir unos . Tras un análisis individualizado, se infiltra ácido hialurónico en la parte perilabial, sus resultados se prolongan de entre 6 a 9 meses. No necesita anestesia. (Precio 280€, en Instituto Javier de Benito). Aumento: Se realiza con ácido hialurónico (reabsorbible y natural) en la zona peribucal con mirocánulas para disminuir las molestias. El número de pinchazos depende del labio (entre 4- 5 pinchazos en la mucosa). Produce el efecto de rostro descansado y joven. El tiempo para estar perfecta después de este tratamiento es una semana. (Precio: 350€, en Instituto Javier de Benito).

Realmente todo resulta muy sencillo y rápido, aunque la doctora Espallargas explica "es imprescindible que el especialista personalice cada pinchazo y construya el labio sin estridencias, utilizando en cada caso el material de relleno adecuado; incluso, realizar pequeños retoques en dos o tres sesiones, con un intervalo de unos 15 días entre ellas, en vez de hacer todo el tratamiento en una".

Por eso, si te decides a darle forma y volumen a tus labios debes de dirigirte a especialistas contrastados. Puedes consultar en la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE).