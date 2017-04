Los nuevos básicos

18 abr 2017 Cristina Uranga Madrid

Los aceites:

Si alguien te hubiera preguntado hace cinco años si pensabas incluir un aceite facial en tu rutina de belleza habrías preguntado que para qué. Ahora ya conoces la respuesta: te sacan de cualquier apuro. Si te plantean dudas, sigue estas claves.

Para el rostro . Solo necesitas dos o tres gotas. Aplícatelas en las manos y frota entre las palmas para que el calor active sus beneficios. Lo que quede en tus manos es lo que tienes que darte en la cara con un masaje ascendente.

. Solo necesitas dos o tres gotas. Aplícatelas en las manos y frota entre las palmas para que el calor active sus beneficios. Lo que quede en tus manos es lo que tienes que darte en la cara con un masaje ascendente. Para el cuerpo. Si no te atreves con la textura, aplícalos sobre el cuerpo húmedo. Así forman una película sobre la piel que mantiene la hidratación. Los nuevos formatos de baño te lo ponen fácil, porque actúan como limpiadores de base oleosa sin detergentes, que, al contacto con el agua, se transforman en una espuma que limpia en profundidad, pero preserva la barrera hidrolipídica de la piel.

El agua micelar:

Lo más curioso de este esencial de tu nueva vida es que lo inventaron los franceses hace ya más de 100 años. Entonces, este limpiador líquido infusionado con micelas (unas diminutas moléculas oleosas que funcionan como imanes con la suciedad del rostro) se presentó en sociedad como una alternativa mucho menos agresiva que el agua corriente para limpiar la piel.

A día de hoy, cumplen a la perfección con esta misma misión y son perfectas para pieles sensibles porque, además de ahorrar el paso por el agua del grifo (no es necesario aclarar), tampoco requieren ningún tipo de frotación para hacer su trabajo. Para terminar de rizar el rizo, las nuevas versiones incorporan activos calmantes e hidratantes, para que cuando termines con la limpieza la irritación sea prácticamente imposible.

Su punto flaco. Les falta potencia para acabar con el maquillaje waterproof y tampoco eliminan lo suficientemente bien los filtros solares. En esos casos, pásate a la doble limpieza de origen asiático: primero un bálsamo o un aceite, después el agua micelar.

Las BB y CC creams:

Ya llevan casi una década demostrando que el todo en uno es la mejor forma de conseguir un rostro perfecto y protegido. Y no han dejado de evolucionar. ¿Lo último de lo último? Las correctoras de color, como las CC Crème de Yves Saint Laurent en lavanda, rosa y melocotón; y las adaptativas, como Blend it Yourself de Clinique, (unas gotas que puedes mezclar con todas tus cremas, de la hidratante al fotoprotector, para convertirla en cualquier letra doble del alfabeto).

Pero hay más sorpresas, como las BB creams que se aclimatan a las necesidades de tu rostro en condiciones extremas. Así se comporta WetForce BB Sports de Shiseido, pensada para usarla mientras haces ejercicio al aire libre, no solo te protege mejor cuando has empezado a sudar (con la tecnología WetForce, los minerales del agua crean un refuerzo en la barrera de filtros), es que además su Contouring Powder se ajusta a tu piel para unificar el color en todo momento y conseguir que tengas buena cara hasta después de haber corrido 10 kilómetros.

Los nuevos exfoliantes:

No te descubrimos nada con el peeling. Ya conoces su funcionamiento: elimina la capa superficial de la piel, compuesta de células muertas que tu organismo debería eliminar por sí mismo. Estos productos ayudan a acelerar un proceso de regeneración que, a partir de los 25 años, empieza a ralentizarse. La diferencia a día de hoy es el cómo. Hasta ahora, confiábamos sobre todo en la exfoliación física: productos con granitos con una tracción mecánica de frotación que solía acabar en rojeces e irritación.

Pero desde hace un par de años, las firmas apuestan por los peelings biológicos y químicos. De eliminar todo lo sobrante se encarga ahora una combinación de ácidos naturales (glicólico, azelaico, alfahidroxiácidos, enzimas de la fruta) que consiguen una piel suave y renovada sin infligir daños, porque su formato suele ser líquido o gel que se aplica simplemente con un algodón empapado con cero fricción. Y también los tienes en formato polvo, para mezclar con agua o aceite. En cualquier caso, ninguno de ellos contamina el medio ambiente: por lo visto, las bolitas artificiales de algunos exfoliantes no son biodegradables y se acumulan en ríos y océanos.